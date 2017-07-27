Бизнес ждет либерализации: 6 трендов электронной торговли в Беларуси

Барьеры развития электронной торговли в Беларуси в основном — законодательные, рынку как воздух нужна либерализация, уверены украинские бизнесмены, которые развивают в Беларуси маркетплейсы.

6 трендов электронной торговли Беларуси и Украины

1. «Доля онлайн-торговли будет расти. По экспертным оценкам, доля электронной торговли Украины сегодня составляет около 3% всего ритейла, а Беларуси — 2,8%. В свою очередь, в большинстве развитых стран мира этот показатель достигает 10-15%. Поэтому потенциал для роста — колоссальный», — отметил генеральный директор EVO.company Николай Палиенко.

2. Маркетплейсы (онлайн-маркеты) растут быстрее рынка. «Темпы развития торговли в интернете — 30-40% в год. При этом маркетплейсы группы компаний EVO растут ежегодно почти вдвое — по товарообороту и количеству заказов. Также в Украине маркетплейсы растут в 19 раз быстрее, чем интернет-магазины», — пояснил Палиенко.

К примеру, по сравнению с 2014 годом, трафик интернет-магазинов в 2016-м вырос всего на 4%, в то время, как маркетплейсы прибавили 78%.

3. Маркетплейсы заполняют целые отрасли. Примером этого могут служить и сервисы бронирования отелей (Booking.com, AirBnB), а также места для покупок (Amazon, E-bay, Deal) и проч.

4. Пользователи всё чаще пользуются для покупок мобильными устройствами: «мобилизацию не остановить».

«В Беларуси 44% посетителей "заходят" на Deal.by с мобильных телефонов, а 27% — покупают с помощью мобильного», — отметил Палиенко.

При этом, в развитых странах мобильный трафик уже обгоняет компьютерный — в 2017 году уже 93% интернет-пользователей используют мобильный интернет.

5. Украинцы и белорусы чаще покупают и больше тратят на маркетплейсах.

В I полугодии 2017 года украинцы приобрели на Prom.ua на 57% больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество заказов выросло на 44%. В то же время средний чек увеличился на 14% и сейчас составляет $36.

Белорусы приобрели на Deal.by на 20% больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек у нас также увеличился (на 28%) и сейчас составляет $74.

В Украине маркетплейсы «растут» за счет количества заказов, в Беларуси — величины чека.

6. Предпочтения потребителей меняются.

В I полугодии 2017 года украинцы покупали на маркетплейсах обувь, одежду, аксессуары, мобильные телефоны, технику и электронику, товары для дома и сада.

«Однако, по данным Prom.ua, быстрее растут такие категории, как продукты питания/напитки, сырье и материалы, электрооборудование. Это означает, что вскоре существенно возрастет спрос именно на товары в этих категориях, и они станут будущими драйверами e-commerce», — отметил Иван Портной, руководитель отдела развития маркетплейсов EVO.company.

В Беларуси больше всего товаров покупают в категориях «дом и сад», «товары для детей», «техника и электроника».

Барьеры

1. Запрет на применение интернет-магазинами “упрощенки”.

2. Запрет на прием платежей третьими лицами. В результате сегодня невозможно работать через курьерские службы.

3. Потребитель не готов воспринимать доставку как сервис и не готов за нее платить.

Справка БДГ

Белорусские власти декларируют готовность провести либерализацию электронной торговли в стране, в частности, вернуть систему упрощенного налогообложения для интернет-магазинов, разрешить курьерские службы.

«Необходимо снизить порог входа в интернет-бизнес», — заявил ранее руководитель маркетплейса Deal.by Максим Маринич. Этому, уверен он, поможет открытие возможности работы для курьерских служб. «Есть проактивные покупатели, которые готовы платить, покупать в интернете, инфраструктура, логистическая, платежная системы. Рынок и покупатели готовы», — отметил он.

Возможности

Вырасти электронная торговля Украины и Беларуси может на надежных системах платежей, дешевой доставке и росте доверия между покупателем и продавцом.

«Украина и Беларусь пока не достигли должного уровня конкуренции между поставщиками логистических услуг. Как правило, качественные услуги дорогие, а некачественные — порождают недоверие. Поэтому нам нужно три-четыре сильных оператора, которые, конкурируя между собой, сформируют рынок перевозок с высоким уровнем обслуживания и приемлемыми ценами», — отметил Портной.

Аналогичная ситуация, по его мнению, с платежными системами. «В Беларуси колоссальное количество расчетов наличными (более 60%). Это тормозит развитие рынка, ведь ограничивает возможность заказа товаров у продавцов с разных уголков страны», — добавил руководитель отдела развития.

По его словам, Беларусь нужно развивать e-commerce, провести либерализацию рынка. Если этого не произойдет, рынок может заполнить экспорт из России и китайские товары. «Это не очень хорошо для страны и для нашего бизнеса», — отметил Иван Портной.

Впрочем, украинские бизнесмены скептически относятся и к попыткам защитить белорусского пользователя «от интернета». «Если пережать с защитой, может получиться стагнация на рынке. Никакой возможности защитить от того, чтобы белорусские покупатели покупали за рубежом, нет», — уверены они.

Справка БДГ

EVO.company — IT-компания, один из лидеров рынка электронной коммерции Украины. Проекты компании есть в Украине — Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Zakupki.prom.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.com.ua и в странах СНГ — Deal.by, Kabanchik.by, Satu.kz, Tiu.ru

Deal.by — один из крупнейших маркетплейсов Беларуси с конструктором интернет-магазинов.