МИНСК, 28 июл – Sputnik. Выходец из Беларуси бизнесмен Алексей Хотин, являющийся основным акционером российского "банка-пылесоса" "Югра", представил в Центробанк России план финансового оздоровления банка, сообщает пресс-служба бизнесмена.



© Sputnik Максим Блинов Отец и сын - бизнесмены из Беларуси создали в России "банк-пылесос"

ЦБ РФ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра", входящего в топ-30 российских банков и принадлежащего бизнесменам из Беларуси — отцу и сыну Алексею и Юрию Хотиным. Мораторий был введен потому, что Центробанк усмотрел признаки недостоверности отчетности банка "Югра" и заподозрил кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами. В связи с введением моратория на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Центробанком возложены функции временной администрации банка сроком на полгода. Полномочия акционеров и органов управления банка приостановлены.

"Алексей Хотин, мажоритарный акционер банка "Югра", контролирующий 52,5% акций банка, представил в Центральный банк России план финансового оздоровления банка "Югра", находящегося в настоящее время под управлением временной администрации АСВ", – сообщили в пресс-службе Хотина.

Спасти банк личными деньгами и активами

План санации "Югры" предусматривает, что обязательства кредитного учреждения перед АСВ в объеме до 170 миллиардов рублей обеспечиваются залогом кредитного портфеля и личным поручительством Хотина как собственника банка. Выплаты АСВ будут произведены банком "Югра" в течение 10 лет согласно представленному графику, пояснили в пресс-службе бизнесмена.

Там добавили, что оздоровление банка будет происходить за счет средств основного акционера путем предоставления финансовой помощи в объеме 21 миллиард рублей, начиная с четвертого квартала 2017 года. Кроме того, предполагается реализация высоколиквидных акций компаний, находящихся на балансе банка, в общем объеме 36,3 миллиарда рублей.

В финансовой стратегии также предполагается, что соотношение привлекаемых средств корпоративных клиентов и физических лиц составит 60% на 40%. Балансовые остатки средств, привлеченных от населения, увеличатся с 15 до 33,2 миллиарда рублей, привлеченных от корпоративных клиентов – с 3,4 до 38,8 миллиарда рублей.

Представленный план предусматривает погашение задолженности текущего кредитного портфеля в объеме 63,3 миллиарда рублей в течение пяти лет. Объем же нового кредитного портфеля на 2027 год предполагает 11,9 миллиарда рублей кредитов, выданных малому и среднему бизнесу и 24,2 миллиарда рублей кредитов физическим лицам (выдача кредитных продуктов и рефинансирование ипотеки).

Совсем не бедные люди

По данным Forbes, бизнесмены из Беларуси отец и сын Юрий и Алексей Хотины на российском рынке стали известны как крупные девелоперы: в рейтинге Forbes "Короли недвижимости" по итогам 2015 года они занимают восьмое место. Изначально Хотины занимались в Беларуси производством косметики и бытовой химии — глава семьи Юрий Хотин руководил фирмой "Белкосмекс". В середине 1990-х они перебрались в Москву, арендовали помещение на территории мясокомбината им. Микояна и продолжили производить бытовую химию. В 1998 году комбинат обанкротился, а Хотины за бесценок купили на торгах один из корпусов завода.

Известно, что Алексей Хотин родился 21 мая 1974 года в Минске, в 1991 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1997 — Российский экономический университет имени Плеханова.

Интересно, что выпускниками Минского суворовского училища также являются нынешний основной акционер и совладелец Уралкалия Дмитрий Мазепин и его друг, владелец 20% акций Уралкалия Дмитрий Лобяк.

Алексей Хотин входит в число 100 богатейших людей России, под его контролем полностью или частично находится множество крупных компаний, в числе которых финансовые организации, объекты недвижимости в Москве и нефтегазодобывающие компании.

Согласно оценке Forbes, состояние Хотина составляет 950 миллионов долларов. По данным издания, помимо банка "Югра" в числе его активов свыше 2 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости в Москве, отель Four Seasons Moscow на Охотном Ряду, компания Exillon Energy.

Банк "Югра" был основан в 1990 году. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.