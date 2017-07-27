На торгах в пятницу белорусский рубль одержал триумф, но эксперты ждут роста евро

На последних торгах этой недели белорусский рубль оказался сильнее всех валют корзины. Однако эксперты полагают, что курс евро, который показал укрепление на неделе, будет расти и дальше.

В пятницу 28 июля на торгах белорусской валютно-фондовой биржи корзина валют подешевела сразу на 0,27% из-за падения курсов евро, доллара и рубля РФ.

По последним данным с биржи, курс доллара сегодня упал на 0,0034 рубля до 1,9396. Это второе падение доллара за неделю. Евро, который с начала недели показал рост на 0,74%, сегодня также не выдержал напора белорусской национальной валюты: его курс упал на 0,0071 рубля до 2,2700 BYN.

Российский рубль упал на 0,0093 рубля до 3,2610 BYN, за неделю валюта РФ подешевела на 0,73%.

Эксперты, отмечая рост евро, говорят о том, что данная тенденция будет иметь продолжение. Так, по мнению Жанны Кулаковой, финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»), евро покажет рост и в среднесрочной перспективе, так как на то есть веские причины.

– Укрепление евро связано со снижением политических рисков в еврозоне и с ожиданиями инвесторов относительно монетарной политики Европейского центрального банка – участники рынка ждут сворачивания программы количественного смягчения экономики (проще говоря – эмиссии) и повышения процентных ставок. Уже в этом году соотношение доллара и евро может не только достигнуть отметки 1,2, но и преодолеть ее.

Курс евро продолжит расти и в Беларуси. Пожалуй, из всех четырех валют популярных в нашей стране (доллар, евро, российский и белорусский рубли), евро сейчас выглядит наиболее привлекательно. Риски для российского рубля усилились – на днях палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает ужесточение санкций в отношении России. Документу еще предстоит пройти некоторые согласования, но, скорее всего, он будет подписан. На этом фоне может возобновиться отток иностранного капитала из российских активов, причем это явление будет не одномоментным, а растянутым на несколько месяцев. Это означает, что российский рубль может оставаться под давлением довольно продолжительный период времени.

Процесс падения уже начался с конца прошлой недели: после того, как Трамп выразил готовность подписать законопроект о санкциях, российский рубль ослабел к бивалютной корзине Центробанка на 1,6%. И именно по этой причине в Беларуси на этой неделе дорожают евро и доллар, и падает российский рубль. Сдерживающее влияние на этот процесс оказал рост цен на нефть, однако, в любой момент ослабление российской валюты может возобновиться. Это будет давить и на белорусский рубль, так что рост курса доллара в Беларуси тоже не исключен. Но евро будет расти быстрее.