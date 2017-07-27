Россельхознадзор хочет поговорить с белорусскими реэкспортерами фруктов

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Россельхознадзор предложил белорусской стороне провести в Минске совещание по вопросу недопущения ввоза в Россию санкционной плодоовощной продукции, говорится в сообщении российского ведомства, распространенном в пятницу.



© Sputnik / Виктор Толочко Данкверт: вместо белорусской минералки везут турецкие помидоры

В Россельхознадзоре отмечают, что по-прежнему обеспокоены тем фактом, что случаи ввоза из Беларуси в Россию партий овощей и фруктов из стран санкционного списка не прекращаются.

"С целью обсуждения этого вопроса Россельхознадзор предложил ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь провести совещание в Минске. Служба также попросила пригласить на указанное мероприятие представителей национальных организаций по карантину и защите растений стран Евросоюза, реэкспортирующих растительную продукцию на территорию Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

В ходе совещания Россельхознадзор планирует обсудить вопросы недопущения ввоза "санкционной" сельскохозяйственной продукции на территорию РФ. Также важным аспектом диалога станет сопоставление объемов растительной продукции – ввезенной на территорию Беларуси из третьих стран, из стран "транзита", и экспортированной из Беларуси в Россию. Вместе с тем планируется установить логистические пути доставки указанной продукции в республику.

Ранее Россельхознадзор неоднократно упрекал белорусскую сторону в том, что через нее в Россию поставляются фрукты и овощи из стран санкционного списка. В ответ на это в Минске отмечали, что, по всей вероятности, речь идет о частных компаниях-импортерах, которые неподотчетны Минсельхозпроду. Также белорусские власти обращали внимание на то, что на границе осуществляется с белорусской стороны строгий фитосанитарный контроль.