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Россельхознадзор хочет поговорить с белорусскими реэкспортерами фруктов

28.07.2017 15:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Россельхознадзор предложил белорусской стороне провести в Минске совещание по вопросу недопущения ввоза в Россию санкционной плодоовощной продукции, говорится в сообщении российского ведомства, распространенном в пятницу.

Россельхознадзор хочет поговорить с белорусскими реэкспортерами фруктов
© Sputnik / Виктор Толочко
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В Россельхознадзоре отмечают, что по-прежнему обеспокоены тем фактом, что случаи ввоза из Беларуси в Россию партий овощей и фруктов из стран санкционного списка не прекращаются.

"С целью обсуждения этого вопроса Россельхознадзор предложил ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь провести совещание в Минске. Служба также попросила пригласить на указанное мероприятие представителей национальных организаций по карантину и защите растений стран Евросоюза, реэкспортирующих растительную продукцию на территорию Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

В ходе совещания Россельхознадзор планирует обсудить вопросы недопущения ввоза "санкционной" сельскохозяйственной продукции на территорию РФ. Также важным аспектом диалога станет сопоставление объемов растительной продукции – ввезенной на территорию Беларуси из третьих стран, из стран "транзита", и экспортированной из Беларуси в Россию. Вместе с тем планируется установить логистические пути доставки указанной продукции в республику. 

Ранее Россельхознадзор неоднократно упрекал белорусскую сторону в том, что через нее в Россию поставляются фрукты и овощи из стран санкционного списка. В ответ на это в Минске отмечали, что, по всей вероятности, речь идет о частных компаниях-импортерах, которые неподотчетны Минсельхозпроду. Также белорусские власти обращали внимание на то, что на границе осуществляется с белорусской стороны строгий фитосанитарный контроль.

 
Теги: Минск
 
 
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Российское ведомство предлагает провести встречу в Минске и обсудить на ней вопросы недопущения ввоза в РФ санкционной продукции.

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