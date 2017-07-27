Банкиры поддержат белорусов с проектами в сфере Big Data

Приорбанк готов помочь с реализацией прорывных идей в области Big Data и Data Science, в том числе в области нейронных сетей и искусственного интеллекта.

Лучшие проекты в этих областях выберут во время первого в стране Datathon, который проходит в Минске с 28 по 30 июля, рассказали в пресс-службе банка.

Необычный хакатон соберет вместе белорусских и зарубежных разработчиков. В течение двух дней они будут работать в командах над свежими идеями, которые не имеют аналогов в мире. Причем им будут предоставлены все необходимые наборы данных для создания готовых решений. «На выходе» участникам предстоит показать уже разработанные прототипы, обладающие коммерческим потенциалом.

Члены жюри, в которое вошли эксперты из разных областей, выберут самые интересные проекты. Более того, наиболее прорывные идеи впоследствии может поддержать Приорбанк. «Мы всегда пристально изучаем стартап-решения в области Big Data, автоматизации процессов и внедрения систем, связанных с искусственным интеллектом. Если на мероприятии будут предложены революционные идеи, то мы с радостью предоставим им широкие возможности», – отметили в банке.

Приорбанк готов рассмотреть различные технологии Big Data – от автоматизации отдельных процессов до создания прообразов искусственного интеллекта. Причем разработчики могут подавать предложения как во время Datathon, так и после него – достаточно обратиться к представителям банка любым удобным способом.

Интерес к Big Data в Приорбанке связывают с активным внедрением информационных систем в мировой банковской системе.

«Роль искусственного интеллекта в деятельности банков будет стремительно возрастать, – считают в Приорбанке. – Сейчас их прообразом выступают чат-боты, предлагающие готовые ответы на запросы пользователей. Но в будущем самообучающиеся системы смогут самостоятельно принимать решения на основе анализа данных о клиенте, тогда как человеческий фактор будет сведен к минимуму. Чтобы оставаться в тренде, банки уже сейчас стараются отслеживать и поддерживать перспективные проекты в этой области».

Datathon проходит в Минске с 28 по 30 июля при поддержке Приорбанка. В течение двух дней разработчики (программисты, математики, финансисты и бизнес-аналитики) будут решать задачи с помощью последних технологий анализа больших массивов данных. Во время хакатона также пройдут мастер-классы по визуализации данных и нейронным сетям.