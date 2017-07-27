Территориальные претензии Надежды Савченко. Стоит ли переживать Беларуси?

Военная летчица, депутат Верховной рады и, судя по всему, будущий кандидат в президенты Украины Надежда Савченко заявила , что демаркация границы с Беларусью прошла несправедливо, ее страна потеряла 100 метров своей земли, а озера Волыни опустошаются из-за откачки воды для орошения полей Беларуси. Есть ли белорусам повод переживать?



Надежда Савченко. Фото: Reuters

Беларусь и Украина спорят из-за границы?

Нет, стороны заключили договор о госгранице 20 лет назад. Уже там была заложена делимитационная карта — документ, в котором стороны согласовали, какие участки приграничья кому относятся. На тот момент стороны уже 4,5 года проводили делимитацию.

Минск долго тянул с ратификацией договора из-за непогашенного долга Киевом своего госдолга, но 18 июня 2013 года процесс завершился, когда дипломаты двух стран обменялись ратификационными грамотами. Началась демаркация границы, то есть обозначение ее на местности погранзнаками. Этот процесс приостановился из-за конфликта в Украине.

Президенты Порошенко и Лукашенко на недавней встрече в Киеве договорились ускорить демаркацию границы. Ожидается, что процесс завершится в 2018 году.

За все это время при меняющихся украинских президентах и двух революциях, никто на высшем уровне власти в Киеве не ставил под сомнение итоги делимитации границы и не предъявлял Беларуси официальных претензий.

Какие проблемы были на Волынском участке границы?

В 2011 году жители приграничных украинских деревень отстаивали право собирать ягоды у белорусских Ольманских болот, считая их частью своей «малой родины». Доходило до штурмов с вилами белорусского погранпоста, куда доставили задержанных нарушителей границы. Ситуация разрешилась после того, как белорусская сторона ввела упрощенный порядок выдачи пропусков для сбора ягод и грибов летом в дневное время суток.

В 2013 году украинские экологи подняли тревогу, заявив, что Шацким и Ратновским озерам Волынщины угрожает Хотиславский карьер по добыче песка в Беларуси. Но опасения опровергли не только белорусские, но и украинские власти. «Сегодня никакой угрозы Хотиславскому карьеру, природе национального парка, водным ресурсам Волыни нет. Белорусская сторона как заинтересованная сторона также проводит свои мониторинги. И их наблюдения направляются также нам, и мы их изучаем, анализируем», — заявил замглавы Волынской областной администрации Виталий Карпюк.

В начале мая 2016 года жители приграничных районов Волынской области протестовали из-за несправедливой, по их мнению, делимитации границы. Они были недовольны тем, что Беларуси по соглашениям перешел Жеровский канал, проходящий вдоль границы. Местные жители даже блокировали белорусскую технику, которая проводила демаркацию.

Видео: Державна прикордонна служба України

Жители деревни Ветлы заявляли , что после того как канал перейдёт к Беларуси, через него из местного озера начнут выкачивать воду. Однако помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян предполагал, что причиной недовольства была «обычная для региона нужда — брать из канала воды для мытья янтаря».

Власти двух стран предупредили местных жителей, что, если они будут препятствовать демаркации или нарушать границу, их ждет ответственность, вплоть до уголовной. Больше столкновений на границе не было, демаркацию ее участка, примыкающего к Волынской области, продолжили после майских праздников и завершили в сентябре 2016 года.

По словам пресс-секретаря Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, украинской стороне «видимо, удалось навести правопорядок, поэтому демаркационные работы на белорусско-украинской границе продолжаются».

В первый ли раз звучат территориальные претензии к Беларуси?

Вопросы «несправедливых границ» часто поднимают в своих странах политики из националистических и популистских сил. И это не только особенность Украины.

В начале года журналист и активист Франак Вечорка опубликовал у себя в фейсбуке картинку, гуляющую по польским националистическим сайтам, где часть Беларуси помечена как «крэсы ўсходнія», якобы этническая польская территория.





Военный оппонент Надежды Савченко, бывший военачальник самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) больше года назад создал организацию, которая заявила своей целью объединение России, Беларуси и Украины в одно «общерусское государство»

Лидеры украинских националистов поднимают тему «этнических земель» своего народа уже много лет. В 2011 году лидер УНА-УНСО Юрий Шухевич заявил , что подлинная «соборность» наступит, когда Украина соберет в своих границах все свои этнические земли. Выступавший с ним на митинге президент фонда «Украина-Русь» Ростислав Новоженец объяснил, что к этническим землям относятся в том числе и «Берестейщина, Гомельщина, отошедшие к Беларуси».

Сама Надежда Савченко уже поднимала тему передачи «украинских земель Беларуси». На митинге 8 августа 2016 года она упрекнула в этом экс-президента Леонида Кучму. И также заявила о «нарушении водного баланса тем, что роются каналы в Беларуси, которой отдали часть нашей земли».

Может ли Савченко стать президентом и все переиграть?

Надежда Савченко не скрывает связи между своими заявлениями о белорусской границе и своими президентскими амбициями. Вот как звучала ее полная последняя цитата:

— Демаркация границы с Беларусью, которую начал Кучма и подписал Янукович, прошла несправедливо — мы потеряли 100 метров своей земли. Озера Волыни опустошаются, они отдают воду для орошения полей Беларуси. У меня нет той власти, чтобы я могла решить такие проблемы. Власти, которая у меня есть, недостаточно для наведения порядка в стране.

Следующие выборы президента пройдут в Украине весной 2019 года. По данным недавнего репрезентативного опроса компании Z&B Global, рейтинг Надежды Савченко в июле не доходил до 1,5%. Социологическая служба «Рейтинг» зафиксировала рекордно низкий уровень доверия украинцев Савченко: «полностью» или «скорее доверяют» ей суммарно 11%. «Полностью» или «скорее не доверяют» — 78%

До 2019 года эти цифры могут измениться, но к этому времени уже должна закончиться демаркация всей белорусско-украинской границы. И это, напомним, второй этап после делимитиации (определения границы на карте). Сложно представить, что после окончания второго этапа Киев захочет переиграть первый, учитывая, что весь процесс с начала работы делимитационной комиссии в первой половине 90-х к тому моменту будет длиться больше 25 лет.

Чего стоит точно ожидать, так это все более частого муссирования подобных тем в СМИ по мере нарастания предвыборной борьбы. Упрекать власти за слабость в отношениях с соседями — традиционный ход многих оппозиционеров. На этом строил свою предвыборную кампанию даже Дональд Трамп («Мексика пользуется нашей открытой границей»). Сильно вырос градус упреков в адрес БелАЭС и мягкости позиции Вильнюса и со стороны литовской оппозиции во время прошлогодней парламентской кампании .