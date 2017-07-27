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Renault нарастил продажи новых авто в Беларуси на 19%

28.07.2017 16:35 — Новости Экономики | БДГ  
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По итогам полугодия Renault сохраняет позицию лидера по продажам, реализовав 4 502 автомобиля, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Модели Renault – DUSTER, KAPTUR, Sandero STEPWAY и LOGAN – входят в ТОП-5 рейтинга продаж.

Renault демонстрирует уверенный рост продаж в 19% по результатам первой половины 2017 года: за период январь – июнь было реализовано 4 502 автомобиля (против 3 787 автомобилей за аналогичный период 2016 года). 

Лидером SUV-сегмента продолжает оставаться надежный внедорожник Renault DUSTER с результатом в 1 382 проданных автомобиля. Доля DUSTER по итогам полугодия составляет 10,5% рынка.

Сразу за ним в рейтинге продаж следует Sandero STEPWAY – 1 111 реализованных единиц. 

Стильный кроссовер Renault KAPTUR, старт продаж которого был объявлен год назад, занял 4 позицию рейтинга, демонстрируя невероятный рост продаж. По итогам 2016 года KAPTUR вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей: с 1 августа было реализовано 563 автомобиля. В то время по итогу первой половины 2017 года KAPTUR вошел в ТОП-5 моделей рейтинга продаж с результатом 899 автомобилей. 

Замыкает ТОП-5 лидеров продаж модель LOGAN с результатом 745 проданных автомобилей.

В коммерческом сегменте Renault в Беларуси также демонстрирует выдающиеся результаты с моделью Renault MASTER – 185 проданных единиц, что на 28,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (132 реализованных автомобиля).

Renault представляет широкую линейку в ключевом для Беларуси сегменте SUV, который по итогам первого полугодия составляет более 50% рынка легковых автомобилей и продолжает расти, – это компактный вседорожник Sandero STEPWAY, надежный внедорожник DUSTER и стильный кроссовер Renault KAPTUR. Уже осенью этого года широкую внедорожную линейку бренда в Беларуси дополнит флагманская модель Renault – новый KOLEOS. 

 
 
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По итогам полугодия Renault сохраняет позицию лидера по продажам, реализовав 4 502 автомобиля, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Модели...

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