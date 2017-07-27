Правительство Беларуси добрило выделение компании «Амкодор-Маш» кредита Эксимбанка Китая на 192 млн долларов. Беларусбанк определен банком-агентом по обслуживанию кредита. Это предусмотрено постановлением Совмина от 27 июля № 563.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Правительство Беларуси в лице Минфина и Экспортно-импортный банко Китай подписали соответствующее соглашение еще 15 мая. Льготный покупательский кредит нужен для строительства завода по производству специальных машин в поселке Колодищи.

Постановлением № 563 также определен порядок оформления и подписание документов, связанных с реализацией кредитного соглашения. Минфину поручено осуществлять расчеты по кредиту за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий и последующие финансовые годы на обслуживание и погашение внешнего государственного долга. «Амкодор» — управляющая компания холдинга" рекомендовано выступить поручителем исполнения «Амкодор-Машем» обязательств по погашению кредита, уплате процентов и иных платежей по нему и заключить договор поручительства с Министерством финансов.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составляет 230 млн долларов. Около 15% — это собственные ресурсы «Амкодора», остальное — кредит. Генподрядчиком выступит китайская Citic Construction.

Возведение нового завода в Колодищах фактически означает перенос производства погрузчиков с завода «Ударник», который примыкает к центру Минска.