ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Амкодору" одобрили китайский кредит на 190 млн долларов для завода в Колодищах

28.07.2017 17:04 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Правительство Беларуси добрило выделение компании «Амкодор-Маш» кредита Эксимбанка Китая на 192 млн долларов. Беларусбанк определен банком-агентом по обслуживанию кредита. Это предусмотрено постановлением Совмина от 27 июля № 563.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Правительство Беларуси в лице Минфина и Экспортно-импортный банко Китай подписали соответствующее соглашение еще 15 мая. Льготный покупательский кредит нужен для строительства завода по производству специальных машин в поселке Колодищи.

Постановлением № 563 также определен порядок оформления и подписание документов, связанных с реализацией кредитного соглашения. Минфину поручено осуществлять расчеты по кредиту за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий и последующие финансовые годы на обслуживание и погашение внешнего государственного долга. «Амкодор» — управляющая компания холдинга" рекомендовано выступить поручителем исполнения «Амкодор-Машем» обязательств по погашению кредита, уплате процентов и иных платежей по нему и заключить договор поручительства с Министерством финансов.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составляет 230 млн долларов. Около 15% — это собственные ресурсы «Амкодора», остальное — кредит. Генподрядчиком выступит китайская Citic Construction.

Возведение нового завода в Колодищах фактически означает перенос производства погрузчиков с завода «Ударник», который примыкает к центру Минска.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возведение нового завода в Колодищах фактически означает перенос производства погрузчиков с завода "Ударник", который примыкает к центру Минска.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Территориальные претензии Надежды Савченко. Стоит ли переживать Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика