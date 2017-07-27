В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пути спасения фасада от выгорания на солнце Анализ строительных форумов показывает, что пять человек из десяти выбирают для своих домов серые фасады, ещё трое предпочитают кирпич и камень, и только двое...

Анализ строительных форумов показывает, что пять человек из десяти выбирают для своих домов серые фасады, ещё трое предпочитают кирпич и камень, и только двое готовы к нестандартным решениям. Ключевым аргументом против ярких и привлекательных вариантов отделки является выгорание на солнце. Интересно, что это смущает жителей средней полосы России, а не, например, бразильского Рио-де-Жанейро, американского Сан-Франциско или канадского Сент-Джонса.В этих городах много солнечного света, который не мешает сочным цветовым экспериментам. Реализовывать подобные идеи можно и в России. На рынке достаточно решений, способных противостоять даже сильному излучению. Яркий фасад представляет собой беспроигрышное решение, недаром ежегодные дизайнерские рейтинги включают в себя хиты цвета. Так, в 2015 году на пике находилсяроскошный марсала, в прошлом году самым модным для фасадов был признан шалфей, а сейчас лидирует оттенок молодой зелени Greenery. Но загонять себя в рамки трендов не обязательно. Можно найти вдохновение в культуре других стран. Примером является работа Луизы Лакье Сальса-хаус в Вашингтоне. Голубой, желтый, зеленый, красный. Каких только оттенков не встретишь на этом островке цвета.Надолго сохранить фасад в первозданном виде помогут акриловые или силиконовые краски и штукатурки. Такие есть в ассортименте многих зарубежных производителей. Таких, как Caparol, Ace, TopColor. Акриловые и силиконовые составы устойчивы к атмосферным воздействиям, легко моются и в целом обладают грязеотталкивающими свойствами. Силиконовые покрытия отличаются важным преимуществом. Они способны дышать, то есть стены беспрепятственно выводят из дома лишнюю влагу. Кроме того, силиконовые краски универсальны. Их допустимо наносить на поверхность, уже покрытую другим видом состава.Важно защитить от солнца все элементы фасада. Часто без должного внимания остаются оконные рамы, и получается, что в ярких и насыщенных цветах появляются блеклые пятна, предупреждает Станислав Французов, продукт-менеджер департамента ПВХ-систем и фурнитуры Schüco. Специально для областей, где есть риск выгорания фасадов домов, разработана технология нанесения покрытия на ПВХ-профиль Schüco Automotive Finish. Для смешивания красок применяются технологии из автомобильной промышленности, которые удовлетворяют высоким требованиям по цветопередаче и устойчивости к внешним воздействиям. Имеющаяся палитра оттенков позволяет подобрать нужное решение для любого архитектурного замысла.Подобные рамы пригодятся и домовладельцам, решившимся на кардинальные меры в борьбе с солнцем. Имеется в виду выполнение панорамного фасада из стекла. Я всегда за дневное освещение, комментирует Елена Субеева, дизайнер из Казани. При проектировании домов приятно осознанно подойти к вопросу освещения и сделать коттедж с максимальным попаданием света. Здорово сделать удобные раздвижные оконные системы во весь фасад здания и подобрать красивое цветовое решение рамы для финального оформления конструкции. Так получится подчеркнуть индивидуальный характер владельцев дома.Современные технологии позволяют добиться непревзойденной теплоизолирующей способности, поэтому делать прозрачные стены можно даже в северных регионах России. Ещё несколько лет назад архитектор Андрей Тигунцев представил стеклянный дом в Иркутске. Уникальную планировку имеет проект неизвестного мастера, рыбацкий домик в Хорватии. Здесь южная половина дома превращена в стеклянный куб. Панорамные панели просто съезжают в сторону, обеспечивая вход в здание и спасая от перегрева.Однако, несмотря на модные веяния, не каждый человек готов отступиться от вариантов оформления фасадов, признанных классическими. От использования камня, дерева и кирпича. Таким материалам выгорание не грозит. Со временем они только приобретают еще более благородный оттенок. Но натуральная отделка не бюджетна, поэтому многие заменяют ее имитациями, имеющими другие характеристики.Например, искусственный камень отличается более широким выбором цветов, чем натуральный, но может быть неустойчив к внешним воздействиям. При выборе важно обращать внимание на исходное качество цемента, наличие в растворе специальных улучшающих добавок, а также предпочитать составы, где краситель введен непосредственно в смесь, из которой производится отделка. Одними из лидеров рынка искусственного камня считаются российские компании WhiteHills, Архикамень и Арт-камень.www.schueco.ru