В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТЕХНОНИКОЛЬ стала первой в России корпорацией, предлагающей бесплатную утилизацию старых стройматериалов Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ запустила программу ТН-РЕЦИКЛИНГ по утилизации всех видов минераловатной теплоизоляции. Это могут быть обрезки каменной ваты, обломки...

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ запустила программу ТН-РЕЦИКЛИНГ по утилизации всех видов минераловатной теплоизоляции. Это могут быть обрезки каменной ваты, обломки плит, утеплитель, снятый со зданий при ремонте. Во время ремонта здания, например, при замене кровельного покрытия, строителям приходится снимать большое количество старого теплоизоляционного материала. Его нельзя просто выбросить как бытовой отход. Чтобы не навредить окружающей среде, такой материал необходимо утилизировать специальным способом, а это создает дополнительные трудности для заказчика или подрядчика. ТЕХНОНИКОЛЬ берет на себя решение этого вопроса, рассказал технической директор направления Минеральная изоляция Константин Козетов. Корпорация бесплатно забирает у строителей демонтированную каменную вату, предоставляет транспорт для доставки материала на один из трех своих заводов, в Рязани, Заинске, Татарстан, и Красном Сулине, Ростовская область. Клиентам необходимо только упаковать минераловатную теплоизоляцию на поддоны и погрузить в машины. После доставки материала на завод его отправляют на экологичную переработку.Программа ТН-РЕЦИКЛИНГ решает проблему правильной утилизации каменной ваты и помогает клиентам сократить издержки на утилизацию отходов. После переработки каменной ваты мы используем полученный материал в производстве повторно, то есть расходуем меньше природных ресурсов. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ является единственным в России производителем теплоизоляционных материалов, предлагающим подобный вид сервиса всем желающим, пояснил Константин Козетов.Удобное расположение заводов ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет принять участие в программе строителям многих российских регионов. Для этого клиентам нужно обратиться в call-центр компании по номеру +7 800 200 05 65 и оставить заявку. Необходимо назвать количество отходов, их формат и свой регион.www.tn.ru