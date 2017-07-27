Национальный банк Украины отказался дать согласие на покупку консорциумом, в который вошли латвийский Norvik Bank (акционер Григорий Гусельников) и компания, принадлежащая сыну основного владельца компании «РуссНефть» и группы «Сафмар» Саиду Гуцериеву, украинской «дочки» Сбербанка.



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Основанием для отказа в пресс-службе регулятора РБК назвали непредоставление инвесторами документов, необходимых для осуществления проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РБК , что основанием для отказа стала недостаточность собственных средств покупателя и неподтвержденные сведения об источниках их происхождения.

В середине марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом, в число которых попала и «дочка» Сбербанка. Вскоре пресс-служба крупнейшего российского госбанка объявила о договоренности по продаже 100% акций украинского ПАО «Сбербанк» консорциуму Гуцериева и Гусельникова.

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, в конце июня подававший заявку на покупку украинских активов Сбербанка, заявил TUT.BY, что по-прежнему заинтересован в сделке. «В настоящий момент ожидаем решения регуляторов в отношении нашей заявки», — сказал он.

Первым шагом должна стать покупка Прокопеней Паритетбанка, который находился под контролем Управления делами президента Беларуси. 21 июля Александр Лукашенко одобрил продажу банка. Однако, как сегодня сказал Виктор Прокопеня, сделка по приобретению Паритетбанка еще не закрыта.