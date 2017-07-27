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Нацбанк Украины запретил продавать "дочку" Сбербанка Гуцериеву. Прокопеня заинтересован в сделке
28.07.2017 18:34 — Новости Экономики | Tut.by
Национальный банк Украины отказался дать согласие на покупку консорциумом, в который вошли латвийский Norvik Bank (акционер Григорий Гусельников) и компания, принадлежащая сыну основного владельца компании «РуссНефть» и группы «Сафмар» Саиду Гуцериеву, украинской «дочки» Сбербанка.
Основанием для отказа в пресс-службе регулятора РБК назвали непредоставление инвесторами документов, необходимых для осуществления проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил
В середине марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом, в число которых попала и «дочка» Сбербанка. Вскоре пресс-служба крупнейшего российского госбанка
Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня,
Первым шагом должна стать покупка Прокопеней Паритетбанка, который находился под контролем Управления делами президента Беларуси. 21 июля Александр Лукашенко
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В середине марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом, в число которых попала и "дочка"...
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