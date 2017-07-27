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"Надеемся увидеть все важное". Литва получила приглашения наблюдать за учениями "Запад-2017"

28.07.2017 18:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство обороны Литвы получило и приветствует приглашение белорусских коллег участвовать в наблюдении за учениям «Запад-2017». Об этом сообщает сайт литовского ведомства.


Фото: Reuters

В программе предусмотрена презентация учений в Минобороны Беларуси, посещение полигонов и других ведомств в Минске, связанных с учениями.

— Такая открытость особо важна для стран, являющихся соседями. Надеемся, что для наблюдателей будут созданы возможности ознакомиться со всеми важнейшими элементами учений «Запад-2017, — отмечают в Минобороны Литвы.

В сообщении ведомства также отмечают, что военные атташе Литвы в России и Беларуси наблюдали за учениями «Запад-2009» и «Запад-2013», а также на них получали приглашения литовские военные эксперты.

Литовские высшие чиновники, включая главу МИД Линаса Линкявичюса и президента Далю Грибаускайте, неоднократно критиковали учения «Запад-2017» за их «агрессивный характер» и допускали, что Россия оставит военную технику в Беларуси после учений. В Минске подобные упреки и подозрения отвергали. Всего Беларусь пригласила на учения около 80 международных наблюдателей из НАТО, ООН, ОБСЕ, Красного креста и стран-соседей.

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Как ранее сообщал министр обороны Беларуси, в учениях будут задействованы до 12 700 военнослужащих, из которых около 3000 — от Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в учении будет задействовано до 680 единиц боевой техники.

 
Теги: Минск
 
 
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В программе для наблюдателей предусмотрена презентация учений в Минобороны Беларуси, посещение полигонов и других ведомств в Минске, связанных с учениями.

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