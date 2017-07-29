Проблемные активы банков возобновили рост после месяца передышки

Доля проблемных активов белорусских банков в июне 2017 года выросла до 13,7% после снижения до 13,6% на конец мая. Годовой максимум — 14,2% — был отмечен на конец апреля. По статданным Нацбанка , за июнь в абсолютном выражении проблемные активы выросли на 150,8 млн рублей.

На 1 июля проблемные активы составляли 5,283 млрд рублей, что на 2,8% выше, чем на начало года.

За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%, несмотря на передачу проблемных долгов Агентству по управлению активами.

Доля проблемных активов остается высокой, несмотря на значительные усилия государства по их «разгребанию». Более того, констатирует Нацбанк , реальные объемы проблемной задолженности выше, так как кредитная задолженность ряда крупнейших госпредприятий классифицирована по группам низкого риска только из-за госгарантий. «В случае отсутствия государственных гарантий доля проблемных активов банковского сектора в активах, подверженных кредитному риску, могла бы быть выше», — признают в Нацбанке.

Наиболее рисковым регулятор называет кредитование субъектов сельского, лесного и рыбного хозяйства, строительной отрасли, а также операций с недвижимостью: на 1 января 2017 г. доля проблемных активов в активах банков, подверженных кредитному риску, составила соответственно 34,7; 24,7 и 25,2% (в промышленности доля проблемных активов сложилась в размере 17,1%).

Планируется, что классификация банковских активов по степени кредитного риска с 2018 года будет пересмотрена . Также планируется пересмотреть подходы к определению необслуживаемых (проблемных) активов.