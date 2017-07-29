|
Проблемные активы банков возобновили рост после месяца передышки
30.07.2017 07:43 — Новости Экономики | Tut.by
Доля проблемных активов белорусских банков в июне 2017 года выросла до 13,7% после снижения до 13,6% на конец мая. Годовой максимум — 14,2% — был отмечен на конец апреля. По
На 1 июля проблемные активы составляли 5,283 млрд рублей, что на 2,8% выше, чем на начало года.
За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%, несмотря на передачу проблемных долгов Агентству по управлению активами.
Доля проблемных активов остается высокой, несмотря на значительные усилия государства по их «разгребанию». Более того,
Наиболее рисковым регулятор называет кредитование субъектов сельского, лесного и рыбного хозяйства, строительной отрасли, а также операций с недвижимостью: на 1 января 2017 г. доля проблемных активов в активах банков, подверженных кредитному риску, составила соответственно 34,7; 24,7 и 25,2% (в промышленности доля проблемных активов сложилась в размере 17,1%).
Планируется, что классификация банковских активов по степени кредитного риска с 2018 года
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 1 июля проблемные активы составляли 5,283 млрд рублей, что на 2,8% выше, чем на начало года. И это несмотря на значительные усилия по их "разгребанию".
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии