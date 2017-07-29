Выживают сильнейшие. Сколько заработали белорусские банки в первом полугодии

Половина из двадцати четырех белорусских банков в первом полугодии увеличила прибыль. Убытки не показал никто. Несмотря на не самые благоприятные тенденции в экономике, показавшей скромный рост только к концу первого полугодия, три из пяти крупнейших банков по объему активов показали рост чистой прибыли. Общий объем чистой прибыли банков в январе-июне 2017 года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные публикует Нацбанк.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Неожиданным лидером 2016 года по объему прибыли, Белагропромбанк, проблемные активы которого активно разгребали вторую половину 2016 года, вернулся на привычное десятое место, несмотря на заметный прирост чистой прибыли (10,8 млн рублей, +39%).

Лидерскую позицию вернул себе крупнейший банк страны, Беларусбанк — 114,3 млн рублей (рост в 2,3 раза).

Первым из частных банков и вторым в системе стал Приорбанк, входящий в австрийскую банковскую группу Raiffeisen (седьмое место по размеру активов), увеличивший прибыль в 2,2 раза по сравнению с аналогичным 2015 годом.

На третьем месте оказался БПС-Сбербанк, третий в стране по размеру активов. Резко сокративший прибыль по итогам прошлого года банк вернул позиции, увеличив чистую прибыль в 6,6 раза до 56,9 млн рублей. Дочка российского Сбербанка долгое время разбиралась сразу с несколькими проблемными объектами, которые кредитовал БПС-Сбербанк, это и Минске">многофункциональный комплекс с элитным отелем возле цирка в Минске, и недостроенное здание отеля Hyatt Regency на Старовиленском тракте и торговый комплекс Green City в Каменной Горке. Вслед за решением вопроса по Green City, который уже открылся, удалось закрыть сделку по отелю возле цирка.

Хуже всего из системообразующих банков дела обстоят у Белинвестбанка, к которому присматривается ЕБРР . Занимающеий пятое место по размеру активов банк оказался 23-м по размеру прибыли (337 тысяч рублей против 2,3 млн год назад).

А вот Паритетбанк, который президент разрешил продать за 50 млн долларов ИТ-бизнесмену Виктору Прокопене, увеличил прибыль за полугодие на 16,2%, заработав 5,3 млн рублей (14 место в системе, 15-е — по размеру активов).

Пристальное внимание регулятора и общественности привлекали в первом полугодии сразу несколько средних и мелких банков. В частности, лишившийся части лицензионных полномочий БСБ Банк увеличил чистую прибыль в полтора раза до 7,6 млн рублей (12-е место). БТА Банк, про перспективы которого писали в связи с M&A сделкой в Казахстане с участием его материнского банка, прибыль сократил в 2,3 раза.

Национальный банк в прошлом году провел стресс-тесты , показавшие, что банковская система обладает достаточным запасом прочности. При этом эксперты считают, что устойчивость белорусских банков весьма условна и зависит от состояния госфинансов. В частности, эксперты обращают внимание на двукратный рост в прошлом году проблемных активов банков. С начала года они выросли еще на 2,8%. При этом отсутствие реформ в реальном секторе и низкая эффективность госпредприятий ведет к тому, что кредитные риски для банков сохраняются и могут возрастать. При этом способность банков нейтрализовать кредитные риски зачастую зависит от возможности реализовать залоги, принятые в качестве обеспечения при выдаче кредитов. В случае, если залог — это имущество госпредприятия, с реализацией могут быть проблемы.

Стремясь минимизировать риски, Нацбанк уже озадачил банки новыми требованиями к показателям ликвидности, которые устанавливаются для белорусских банков с 1 января 2018 года. Некоторым из них определенно потребуется докапитализация, признает регулятор.