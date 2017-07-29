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Выживают сильнейшие. Сколько заработали белорусские банки в первом полугодии
30.07.2017 12:05 — Новости Экономики | Tut.by
Половина из двадцати четырех белорусских банков в первом полугодии увеличила прибыль. Убытки не показал никто. Несмотря на не самые благоприятные тенденции в экономике, показавшей скромный рост только к концу первого полугодия, три из пяти крупнейших банков по объему активов показали рост чистой прибыли. Общий объем чистой прибыли банков в январе-июне 2017 года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные
Неожиданным лидером 2016 года по объему прибыли, Белагропромбанк, проблемные активы которого активно разгребали вторую половину 2016 года, вернулся на привычное десятое место, несмотря на заметный прирост чистой прибыли (10,8 млн рублей, +39%).
Лидерскую позицию вернул себе крупнейший банк страны, Беларусбанк — 114,3 млн рублей (рост в 2,3 раза).
Первым из частных банков и вторым в системе стал Приорбанк, входящий в австрийскую банковскую группу Raiffeisen (седьмое место по размеру активов), увеличивший прибыль в 2,2 раза по сравнению с аналогичным 2015 годом.
На третьем месте оказался БПС-Сбербанк, третий в стране по размеру активов. Резко сокративший прибыль по итогам прошлого года банк вернул позиции, увеличив чистую прибыль в 6,6 раза до 56,9 млн рублей. Дочка российского Сбербанка долгое время разбиралась сразу с несколькими проблемными объектами, которые кредитовал БПС-Сбербанк, это и Минске">многофункциональный комплекс с элитным отелем возле цирка в Минске, и
Хуже всего из системообразующих банков дела обстоят у Белинвестбанка, к которому
А вот Паритетбанк, который президент
Пристальное внимание регулятора и общественности привлекали в первом полугодии сразу несколько средних и мелких банков. В частности,
Национальный банк в прошлом году
Стремясь минимизировать риски, Нацбанк
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Половина из двадцати четырех белорусских банков в первом полугодии увеличила прибыль. Несмотря на не самые благоприятные тенденции в экономике, три из пяти...
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