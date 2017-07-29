Владимир Колотович: Важно не административно держать цены, а обеспечивать людям рост доходов

Главная задача правительства в целом и Министерства антимонопольного регулирования и торговли заключается в повышении доходов населения, а не в административном сдерживании цен, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в интервью БЕЛТА по случаю профессионального праздника работников торговой сферы.

Министр отметил серьезные успехи по замедлению темпов инфляции в стране, напомнив, что в 2015 году она была на уровне 12%, 2016 год — 10%, по первому полугодию 2017 года — 3,4%.

«Расчеты показывают, что по итогу года задачи по ИПЦ будут выполнены. Так какие вопросы к ценам? Определенное недовольство будет всегда, мы это понимаем. Но действуем исходя из реальной складывающейся ситуации, направляем усилия не на борьбу с ценами. Да, мы их мониторим, контролируем, но борьба с ценами — это борьба с уже случившимся», — подчеркнул Колтович.

Он также рассказал, что МАРТ сейчас работает с монополистами, которые занимают большие доли на рынке связи, электроэнергии, продовольствия, определяя для них возможность повышения цены. К примеру, услуги сотовой связи в прошлом году подорожали на 22%, в этом — уже на 9%. «И больше давать разрешение на повышение цен мы не планируем. Вот результат нашей порой неочевидной для широкой общественности работы», — подчеркнул министр.

Он также рассказал, что с апреля на горячую линию в МАРТ по ценам обратились около 300 человек, из которых примерно 45−50% по вопросам ценообразования. Доля обоснованных претензий — около 20%. «Причем зачастую было достаточно одного звонка, чтобы предприятия, местные органы власти отменили решение по необоснованному повышению цен. Этот показатель в 20% мы рассматриваем как естественное, ведь совсем без нарушений вряд ли может обойтись. Важнее другое: мы видим, что нет системных проблем, которые связаны с нарушением законодательства о ценообразовании», — подчеркнул Колтович.