Торговля в Беларуси развивается в положительном ключе - Колтович

Профессиональный праздник работников торговой сферы - День торговли - в этом году особый. Впервые отрасль отмечает его с новым регулятором - Министерством антимонопольного регулирования и торговли, которое пришло на смену Минторгу. О результатах работы за полугодие, первоочередных задачах на будущее и других темах корреспондент БЕЛТА побеседовал с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем.

- Владимир Васильевич, темп роста товарооборота в первом полугодии составил 100,3%. С одной стороны, назвать эту цифру высокой нельзя, с другой - отрасли удалось выйти на положительную динамику. Как вы оцениваете полученный результат?

- Если говорить об итогах и оценивать качественный уровень развития отрасли через призму доведенных показателей, то на них мы не вышли. Однако положительная динамика определенно радует. Так, в январе темп роста товарооборота составлял 95,4%, по итогам первого квартала – 98,6%.

Еще несколько цифр: темп роста розничного товарооборота торговых организаций составил за январь-июнь 100,9%. При этом по торговым организациям без ведомственной подчиненности, обеспечивающих 60% розничного товарооборота республики, данный показатель - 103,4%.

Хочу отметить, что в первом полугодии имела место тенденция превышения темпов роста товарооборота над темпом роста реальных денежных доходов населения, который в январе-мае составил 98,8%. Белорусы традиционно поддерживают привычный уровень жизни и тратят деньги на товары. Как только изменяется уровень доходов, мы ожидаем изменения и в товарообороте.

Положительным моментом является также отсутствие вопросов по ассортименту товаров: мы не знаем, что такое дефицит, что такое очереди.

Возьмем индекс потребительских цен. За первое полугодие он составил 103,4% при установленном правительством прогнозном параметре на этот период 106,7%. За счет регулируемых цен (тарифов) получено 1,09 процентного пункта прироста ИПЦ, свободных – 2,31 процентного пункта. Это ответ тем критикам, которые выступали за жесткое регулирование цен. Надо понимать, жесткое регулирование цен, как правило, приводит к их росту и снижению ассортимента. Сейчас у нас ситуация на потребительском рынка стабильная как по ценовом фактору, так и по ассортименту.

Опять-таки по наличию товаров отечественного производства выполняем индикатор национальной безопасности. Он, напомню, определен по продовольственной группе.

Особо подчеркну, что все эти положительные моменты отрасль имеет, скажем так, без напряжения - естественно, без административного давления. Это очень ценный показатель того, что у экономики есть здоровые точки роста.

- Без отрицательных моментов вряд ли обошлось…

- Наблюдается тенденция изменения соотношения продовольственных и непродовольственных товаров - в сторону увеличения доли продовольственных. То есть человек тратит больше на покупку продуктов питания, что является индикатором экономии средств населения.

Кроме того, открытая и достаточно жесткая конкуренция на розничном рынке привела к тому, что торговые сети из областных центров и крупных городов пошли работать в малые населенные пункты, где есть хоть какой-то спрос. Ну и, конечно, в целом доля крупных сетей увеличивается.

- Надо полагать, основным заложником такого положения дел является Белкоопсоюз?

- Не хотел бы давать оценку работе Белкоопсоюза. Но не могу не отметить ряд объективных факторов, которые не позволяют потребкооперации работать безубыточно, от чего в итоге страдают потребители. Основная проблема в том, что убыточная работа приводит к отсутствию средств, а если нет средств, то и рассчитаться за поставленный товар нечем. В результате магазины, расположенные в населенных пунктах с населением до 2 тыс. жителей, не получают товар. Поставщики просто-напросто отказываются его грузить, так как по ряду позиций Белкоопсоюз становится хроническим должником. Проблема с ассортиментом нарастает как снежный ком.

- Но ведь очередь из желающих открыть магазин на селе отсутствует…

Отсутствует, это факт. Но мы знаем, как сделать так, чтобы заинтересовать прийти на этот рынок всех участников, причем не делая различия на частников и не частников. Подход воплощен в проекте указа о "О некоторых мерах по созданию условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения". Документ прошел общественное обсуждение, поддержан Президиумом Совета Министров. Сейчас он направлен в Администрацию Президента, и, я надеюсь, что указ будет принят. Он вводит льготные условия ведения деятельности для всех субъектов хозяйствования - и для юридических лиц, и для индивидуальных предпринимателей в населенных пунктах до 2 тыс. человек. Что касается малых городов численностью от 2 до 20 тыс. человек, то льготные условия будут распространяться на микроорганизации и ИП.

- Давайте напомним, о каких условиях идет речь.

- Будет всего один налог - одна базовая величина в месяц. На сегодняшний день это Br23. И все. Вот такой простой подход. Он призван заинтересовать юрлиц и ИП работать в малых населенных пунктах и на селе, дать старт инициативе тех людей, которые хотели бы заняться бизнесом в сфере торговли, бытового обслуживания, общепита, придорожного сервиса, но не имеют для этого достаточно ресурсов. Приходи и работай, плати минимум налогов.

- Поможет ли это решить проблему с неплатежами Белкоопсоюза и теми последствиями этих неплатежей, о которых мы говорили выше?

- Один из плюсов этого указа заключается в том, что он распространяет действие на организации любой формы собственности, в том числе на Белкоопсоюз. Магазины потребкооперации смогут работать на таких же условиях, как и другие субъекты хозяйствования: плати одну базовую величину в месяц и развивай деятельность. Другое дело, что торговля для Белкоопсоюза - далеко не единственная отрасль. Система потребкооперации включает и сельское хозяйство, и зверохозяйство, и перерабатывающие предприятия. Все зависит от того, насколько эффективно работает менеджмент.

Если вернуться к работе в малых городах и на селе, то главная проблема - малый спрос. А если малый спрос, должны быть большие преференции и минимум административного вмешательства.

- Торговая отрасль неразрывно связана с вопросами ценообразования на товары и услуги. Одна из задач вашего министерства - контроль за уровнем цен на потребительском рынке. Как вы можете оценить ситуацию на данный момент?

- Лучше всего ситуацию характеризуют показатели инфляции - достаточно сравнить позапрошлый и прошлый годы и нынешний год. Итог 2015 года - 12%, 2016 года - 10%, по первому полугодию 2017 года - 3,4%. Расчеты показывают, что по итогу года задачи по ИПЦ будут выполнены. Так какие вопросы к ценам? Определенное недовольство будет всегда, мы это понимаем. Но действуем исходя из реальной складывающейся ситуации, направляем усилия не на борьбу с ценами. Да, мы их мониторим, контролируем, но борьба с ценами - это борьба с уже случившимся. Главная задача правительства в целом и МАРТ в частности заключается в повышении доходов населения. Так, наше министерство сейчас работает с монополистами, которые занимают большие доли на рынке связи, электроэнергии, продовольствия. Для них мы определяем возможность повышения цены. Взять, к примеру, услуги сотовой связи. В прошлом году темп роста цен составил 122%, в этом - 109%. И больше давать разрешение на повышение цен мы не планируем. Вот результат нашей порой неочевидной для широкой общественности работы.

- С апреля в МАРТ работает горячая линия, на которую граждане и юрлица могут звонить и оставлять информацию о необоснованном, по их мнению, повышении цен на те или иные товары и услуги. Много ли обращений получили?

- Всего обратились около 300 человек, из которых примерно 45-50% по вопросам ценообразования.

- Сколько из этого количества обращений признаны обоснованными?

- Около 20%. Причем зачастую было достаточно одного звонка, чтобы предприятия, местные органы власти отменили решение по необоснованному повышению цен. Этот показатель в 20% мы рассматриваем как естественное, ведь совсем без нарушений вряд ли может обойтись. Важнее другое: мы видим, что нет системных проблем, которые связаны с нарушением законодательства о ценообразовании.

- Не так давно в СМИ появилась информация об экспансии торговцев из Средней Азии. Мол, на белорусских рынках набирает обороты серая торговля, которой занимаются иностранцы. Видите ли вы эту проблему и если да, то как планируете ее решать?

- МАРТ совместно с другими контролирующими органами с учетом многочисленных обращений от малого бизнеса, а также позиции концерна "Беллегпром" для всестороннего анализа ситуации, связанной с массовым открытием и работой торговых объектов, реализующих товары легкой промышленности по крайне низким ценам (в 2-3 раза ниже цен на аналогичные товары у субъектов малого бизнеса), в июле провел мониторинг. Он касался соблюдения законодательства в области торговли, а также требований техрегламентов. Проверено 34 объекта 24 субъектов. Нарушения, носящие системный характер, установлены в каждом обследованном объекте.

- О каких нарушениях речь?

- В частности, выявлено отсутствие или несоответствие утвержденного ассортиментного перечня, его несоблюдение. Кроме того, отсутствовала маркировка с необходимой или достоверной информацией о товарах, ценниках, информация о месте нахождения книги замечаний и предложений, не соблюдались требования техрегламентов.

Также в ходе мониторинга установлены факты, указывающие на возможные нарушения трудового и налогового законодательства, несоблюдение кассовой дисциплины при приеме наличных денег и другие.

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Потом мы провели повторный мониторинг и по результатам видим, что предприятия не отреагировали на наши замечания.

- С конкретными нарушениями понятно. Но какие, скажем так, общие выводы сделали ваши специалисты?

- В обращениях и "Беллегпрома", и предпринимателей есть резон. И подавляющее большинство этих организаций имеют госрегистрацию менее двух лет, а, значит, в отношении их нельзя проводить контрольные и надзорные проверки (за исключением особых случаев). Но в отношении данных субъектов мониторинг не сработал эффективно, как это бывает обычно. В этой связи мы выступили с инициативой разрешить проведение госорганами (МАРТ, Госстандарт, МНС, ГТК и других) внеплановых проверок коммерческих организаций, имеющих госрегистрации менее двух лет и занимающихся реализацией одежды и обуви по крайне низким ценам.

- В госорганах, в обществе активно ведется обсуждение того, как быть с продажей алкоголя. Какую позицию в этом обсуждении занимает МАРТ?

- Постоянно повторяю и повторю еще раз: МАРТ выполнит любую задачу, которую перед ним поставит руководство страны и общество. Потому что торговля - это площадка: мы можем торговать ночью, а можем и не торговать. Самое главное, что будет поставлено во главу угла, какую задачу как госслужащий я должен буду решить. Если мне нужно будет повысить эффективность, наполнить бюджет, увеличить поступления от акцизов, я скажу, что конкретно нужно делать. Если будет задача снизить потребление алкоголя на душу населения, мною будет представлена совсем другая матрица. И тут общество должно решить, куда оно движется: если будет выбран путь на деалкоголизацию, то нужно вводить государственную монополию на производство алкоголя, исключить перепроизводство. Кроме того, алкоголь нужно убрать из доведенных показателей по товарообороту. Ведь все мы понимаем, что алкоголь в товарообороте стабильно занимает 20%, он обеспечивает торговым организациям рентабельность. Но это только несколько пунктов, которые можно и нужно выполнить, чтобы значительно снизить потребление алкоголя. А вообще все начинается с семьи, со школы. И об этом все знают. И если мы решим делать все возможное для снижения количества потребляемого алкоголя, то нужно разработать программу конкретных действий и выполнять ее пункт за пунктом, не шарахаясь и не отступая назад.

- С 1 сентября вы планируете изменить структуру министерства, она будет отраслевой. Что в этой связи изменится в регулировании торговой отрасли?

- Структура министерства действительно претерпит существенные изменения, она будет построена по отраслевому принципу. И торговля останется одной из регулируемых нами отраслей. В каждое отраслевое управление будут входить специалисты, анализирующие рынок, и те, кто будет готовить предложения по нормативно-правовым актам. Их слаженная работа в конечном итоге и должна будет обеспечить стабильность на потребительском рынке. Другими словами, мы сделали структуру, которая создает механизм реализации задач, прописанных в указе №188 о министерстве.

- Какие вопросы, связанные с развитием торговой отрасли, вы планируете решать в обозримой перспективе?

- Как я уже говорил, наблюдается тенденция увеличения доли крупных сетей в общем товарообороте. Поэтому для нас важно сохранить магазины у дома. Вторая генеральная линия, которая, кстати, является для нас новой, - защита поставщиков. Разрастание торговых сетей и их высокая концентрация на определенной территории может приводить к выстраиванию ими объединенного подхода к работе с поставщиками. Мы это видим, поэтому начали расследование относительно условий доступа товаров на полки. За помощью к нам обратилось несколько предприятий-поставщиков, мы сейчас собираем информацию. Если выявим нарушения, обязательно опубликуем.

Ну и, конечно, сохранение доли в 20% в товарообороте конкретной административно-территориальной единицы. Мы будем жестко отстраивать эту позицию. Есть закон, его должны выполнять все. И это общемировая практика.

- Владимир Васильевич, позвольте в вашем лице поздравить всех работников торговли с профессиональным праздником. Пусть работа будет легкой и продуктивной!

- Мне тоже хотелось бы поздравить коллег с Днем торговли. Уверен, что самое главное - это любить людей и любить свою работу. Тогда все получится. Здоровья, счастья, удачи и благополучия.

Юлия ДЫЛЕНОК,

БЕЛТА.-0-