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Беларусь поставит Китаю говядину на 20 миллионов долларов

30.07.2017 15:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июл — Sputnik. Говядину на сумму в 20 миллионов долларов в течение года белорусские производители поставят на рынок Китая, сообщил телеканал СТВ.

Три предприятия Беларуси подписали контракты с партнерами из КНР в минувшую пятницу.

"Мы видим, что все предприятия, которые мы посетили, на очень высоком уровне. Это управленческий уровень, соответственно, культура производства. И мы видим, что товары, которые производятся в Республике Беларусь, очень качественные. Китай — это большой рынок. И мы нуждаемся в больших поставках мясной продукции", — сказал в эфире телеканала Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Кроме мяса, китайцы охотно покупают и белорусскую молочную продукцию. За прошлый год сертифицировано 36 молочных предприятий и уже за пять месяцев текущего года объем экспорта белорусской молочной продукции в Китай достиг двух миллионов долларов, что в 72 раза выше уровня прошлого года.

 
Теги: Минск
 
 
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Контракты с партнерами из КНР подписали 28 июля три белорусских предприятия.

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