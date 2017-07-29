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Государство намерено помочь белорусам покупать отечественные легковушки
30.07.2017 20:33 — Новости Экономики | Tut.by
Правительство работает над поручением разработки до конца года программ поддержки покупки легковых автомобилей Geely, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в интервью программе «Контуры»
Кобяков поделился своими впечатлениями от нового автомобиля, назвав его «очень достойным», хотя и признав, что ему наверняка достался «не худший экземпляр и в хорошей комплектации.
Премьер-министр напомнил, что на первом этапе на заводе планируется выпускать 60 тысяч автомобилей в год с перспективой увеличения мощностей до 120 тысяч. При этом до 90% продаж предполагается на экспорт.
Напомним, белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely,
Акционерами «БелДжи» являются ОАО «БелАЗ» (51,49%), Zhejang Jirun Automobile Co., Ltd (33,47%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (9,01%) и CITIC International Investment Limited (6,03%). В 2015 году между Борисовом и Жодино началось строительство новой площадки по выпуску автомобилей.
Для реализации проекта выделен китайский кредит на 158,7 млн долларов. Общий объем инвестиций составит 400 млн евро.
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Кобяков поделился своими впечатлениями от нового автомобиля, назвав его "очень достойным", хотя и признав, что ему наверняка достался "не худший экземпляр и в...
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