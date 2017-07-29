ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобяков рассказал, почему пока не выходит "по пятьсот" и чем чревата искусственная накачка зарплат

30.07.2017 20:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь к концу первого полугодия вышла на положительную траекторию экономического роста, промпроизводство выросло на 6,1%, ВВП — на 1%, объемы внешней торговли — и вовсе на 20%, но белорусам пока рано рассчитывать на резкий рост средней зарплаты, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ.

«Здесь не может быть никакого головокружения от успехов. Мы только обозначили тенденцию выхода на траекторию экономического роста — пока очень небольшого», — признал Кобяков.

Он отметил, что немного не дотягивает до прошлого года сельское хозяйство (минус 0,8% по итогам полугодия) — но тут следует винить погодные условия. «Реально в этом году заготовка кормов запаздывает. Есть неплохие условия для того, чтобы выйти на прошлогодний уровень — а он был очень высокий», — заявил премьер-министр, призвав не иронизировать над вечными жалобами на неблагоприятную погоду.

Кобяков рассказал, что реальные доходы населения пока также не вышли на положительный тренд — минус 1,2%. «Но тенденция такова, что мы постепенно выравниваем. Думаю, в ближайшие месяц-два зацепимся за 100%. Тем более уже есть рост реальной зарплаты на 2%. Полагаю, за реальной зарплатой и реальными доходами потянется и платежеспособный спрос. Начнут оживать и соответствующие компании. Думаю, в ближайший квартал, к концу года, оживление должно наступить», — заявил премьер-министр.

На вопрос о перспективах роста средней зарплаты до 1000 рублей Кобяков отметил, что на многих предприятиях эта задача уже решена, «а на некоторых ее и не возникало». «Для как выговорите „по пятьсот“ надо работать, и это задача не только правительства. Хотя обеспечить условия должно именно правительство», — подчеркнул премьер, призвав наращивать производительность труда. Он напомнил, что рост реальной зарплаты в стране составил 2%, а производительности труда — 2,7%.

«По пятьсот возможно только тогда, когда будет произведено определенное количество продукта, услуг, которые будут реализованы и получены деньги. Назначенным он быть не может», — отметил глава правительства, предупредив, что такое возможно на месяц-два, а потом можно вообще столкнуться с проблемами выплаты зарплаты.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Для как выговорите "по пятьсот" надо работать, и это задача не только правительства. Хотя обеспечить условия должно именно правительство", - подчеркнул премьер,

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Государство намерено помочь белорусам покупать отечественные легковушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика