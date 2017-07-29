Беларусь к концу первого полугодия вышла на положительную траекторию экономического роста, промпроизводство выросло на 6,1%, ВВП — на 1%, объемы внешней торговли — и вовсе на 20%, но белорусам пока рано рассчитывать на резкий рост средней зарплаты, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ.

«Здесь не может быть никакого головокружения от успехов. Мы только обозначили тенденцию выхода на траекторию экономического роста — пока очень небольшого», — признал Кобяков.

Он отметил, что немного не дотягивает до прошлого года сельское хозяйство (минус 0,8% по итогам полугодия) — но тут следует винить погодные условия. «Реально в этом году заготовка кормов запаздывает. Есть неплохие условия для того, чтобы выйти на прошлогодний уровень — а он был очень высокий», — заявил премьер-министр, призвав не иронизировать над вечными жалобами на неблагоприятную погоду.

Кобяков рассказал, что реальные доходы населения пока также не вышли на положительный тренд — минус 1,2%. «Но тенденция такова, что мы постепенно выравниваем. Думаю, в ближайшие месяц-два зацепимся за 100%. Тем более уже есть рост реальной зарплаты на 2%. Полагаю, за реальной зарплатой и реальными доходами потянется и платежеспособный спрос. Начнут оживать и соответствующие компании. Думаю, в ближайший квартал, к концу года, оживление должно наступить», — заявил премьер-министр.

На вопрос о перспективах роста средней зарплаты до 1000 рублей Кобяков отметил, что на многих предприятиях эта задача уже решена, «а на некоторых ее и не возникало». «Для как выговорите „по пятьсот“ надо работать, и это задача не только правительства. Хотя обеспечить условия должно именно правительство», — подчеркнул премьер, призвав наращивать производительность труда. Он напомнил, что рост реальной зарплаты в стране составил 2%, а производительности труда — 2,7%.

«По пятьсот возможно только тогда, когда будет произведено определенное количество продукта, услуг, которые будут реализованы и получены деньги. Назначенным он быть не может», — отметил глава правительства, предупредив, что такое возможно на месяц-два, а потом можно вообще столкнуться с проблемами выплаты зарплаты.