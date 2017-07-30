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Кобяков прокомментировал будущее тарифов на газ
30.07.2017 21:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Тарифы на газ останутся неизменны для большинства предприятий и граждан, пояснил премьер-министр Андрей Кобяков в эфире телеканала ОНТ.
"Изменения в тарифах на газ для реального сектора экономики будут касаться отдельных предприятий, а в следующем году снизится цена "Газпрома", сможем говорить о подвижках для предприятий реального сектора и групп граждан, у которых высоки энергозатраты. Сейчас ведем переговоры о тарифах с российскими коллегами до 2025 года", — пояснил Кобяков.
В следующем году цена на российский газ для Беларуси составит 129 долларов за 1 тысячу кубических метров, напомнил Кобяков.
Ранее Министерство антимонопольного регулирования
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Тарифы на газ изменятся в этом году для отдельных групп предприятий реального сектора экономики и отдельных групп граждан.
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