Кобяков прокомментировал будущее тарифов на газ

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Тарифы на газ останутся неизменны для большинства предприятий и граждан, пояснил премьер-министр Андрей Кобяков в эфире телеканала ОНТ.

"Изменения в тарифах на газ для реального сектора экономики будут касаться отдельных предприятий, а в следующем году снизится цена "Газпрома", сможем говорить о подвижках для предприятий реального сектора и групп граждан, у которых высоки энергозатраты. Сейчас ведем переговоры о тарифах с российскими коллегами до 2025 года", — пояснил Кобяков.

В следующем году цена на российский газ для Беларуси составит 129 долларов за 1 тысячу кубических метров, напомнил Кобяков.

Ранее Министерство антимонопольного регулирования скорректировало цены на природный газ , отпускаемый для отдельных категорий пользователей. Соответствующее решение закреплено постановлением МАРТ №40, принятым 20 июля текущего года.