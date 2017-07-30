Комитет госконтроля: тарифы ЖКХ могут немного вырасти в следующем году

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Проверкой эффективности функционирования систем ЖКХ займется Комитет госконтроля Беларуси.



© Sputnik/ Анна Нефедова Госконтроль придумал, как снизить себестоимость ЖКУ

"Негоже, когда Комитет госконтроля занимается такой проблемой, когда ей должно было заниматься министерство ЖКХ", — считает глава Госконтроля Беларуси Леонид Анфимов.

В минувшую среду, 26 июля, в Минске состоялось заседание коллегии Комитета госконтроля Беларуси. По поручению президента это ведомство уже второй раз проверяет обоснованность формирования тарифов на услуги ЖКХ для населения.

Только в прошлом году после проверок Госконтроля затраты организаций ЖКХ были снижены на 16,5%. Чистая экономия составила 267 млн рублей. В 2017-м тоже проведена серьезная работа: коммунальщикам указали на плачевное состояние тепловых сетей, это стало основной причиной сверхнормативных потерь и увеличения затрат на услуги теплоснабжения.

"Первая проверка вышла на результат в 260 миллионов, в этом году — 220 миллионов. Это результат неэффективности организации работы", — отметил Анфимов в эфире телеканала ОНТ.

Государственная монополия на оказание услуг ЖКХ начинает уступать место частникам, которые могут оказывать те же услуги за меньшую плату и без неповоротливости государственной машины, пояснил Анфимов.

Он уверен, что контролировать качество выполнения должен потребитель этих услуг. Если поступают нарекания на выполнение, их рассмотрит Комитет госконтроля.

"До конца этого года повышения тарифов точно не будет, это было камнем преткновения в обсуждении с МВФ, который требовал стопроцентной оплаты. Но такой рост оплаты был бы отходом от социальной политики, которую мы обещали людям. В следующем году можно ожидать повышения тарифов примерно на пять долларов", — пояснил Панфилов.