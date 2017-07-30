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Барановичская птицефабрика хочет продавать халяльную курицу в Среднюю Азию

31.07.2017 09:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Муфтий Республики Беларусь Абу-Бекир Шабанович вручил сертификат на право маркировки продукции знаком «Халяль» барановичской птицефабрике «Дружба». Этот сертификат подтверждает разрешение использования продукции и ее безопасности для верующих людей, исповедующих ислам, пишет районная газета «Наш Край».

Для получения права маркировать свою продукцию знаком «Халяль» на предприятии провели аудит с участием ООО «БелХаляль» и РУП «Белорусский государственный институт метрологии».

Как отметил директор завода, сейчас в планах предприятия организовать поставки продукции в мусульманские страны,

— Мы рассчитываем на увеличение объемов поставок в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и другие страны, где наличие такого сертификата является необходимым условием для сотрудничества, — сообщил генеральный директор птицефабрики «Дружба» Василий Маркевич.

 
 
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Предприятие расчитывает на увеличение объемов поставок в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.

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