ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Fitch одарил Беларусь позитивным прогнозом

31.07.2017 09:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Fitch Ratings сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «B-», изменив прогноз на «позитивный» со «стабильного». Как сообщается в пресс-релизе агентства, краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «B», а страновой потолок — на уровне «B-».

Рейтинг, присвоенный в конце июня белорусским евробондам, также остается на уровне «B-».

Агентство отмечает улучшение доступа Беларуси к внешнему финансированию и увеличение международных резервов, что сокращает финансовые риски на 2017 и 2018 годы. В частности, золотовалютные резервы выросли на 1,7 млрд долларов с начала года до 6,6 млрд на 1 июля за счет размещение евробондов, получения очередного транша кредита ЕФСР и покупки валюты у резидентов.

Потребности во внешнем финансировании Беларуси значительно снизились по сравнению с предыдущими пиками (223% в 2014 году), но остается высоким — 141% международных резервов. Fitch ожидает, что чистый внешний долг (47% ВВП) и обслуживание внешнего долга (21% от текущих платежей в иностранной валюте (CXP) стабилизируются в течение прогнозируемого периода, хотя они более чем в два раза превышают соответствующие им показатели для медианы «В».

Агентство также отмечает позитивное влияние на ситуацию в экономике от достижения договоренности с Россией по ценам на газ и от возвращения на внешние рынки капитала.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агентство отмечает улучшение доступа Беларуси к внешнему финансированию и увеличение международных резервов, что сокращает финансовые риски на 2017 и 2018 годы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Барановичская птицефабрика хочет продавать халяльную курицу в Среднюю Азию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика