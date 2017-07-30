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Fitch одарил Беларусь позитивным прогнозом
31.07.2017 09:29 — Новости Экономики | Tut.by
Fitch Ratings сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «B-»,
Рейтинг, присвоенный в конце июня белорусским евробондам, также остается на уровне «B-».
Агентство отмечает улучшение доступа Беларуси к внешнему финансированию и увеличение международных резервов, что сокращает финансовые риски на 2017 и 2018 годы. В частности, золотовалютные резервы
Потребности во внешнем финансировании Беларуси значительно снизились по сравнению с предыдущими пиками (223% в 2014 году), но остается высоким — 141% международных резервов. Fitch ожидает, что чистый внешний долг (47% ВВП) и обслуживание внешнего долга (21% от текущих платежей в иностранной валюте (CXP) стабилизируются в течение прогнозируемого периода, хотя они более чем в два раза превышают соответствующие им показатели для медианы «В».
Агентство также отмечает позитивное влияние на ситуацию в экономике от достижения договоренности с Россией по ценам на газ и от возвращения на внешние рынки капитала.
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Агентство отмечает улучшение доступа Беларуси к внешнему финансированию и увеличение международных резервов, что сокращает финансовые риски на 2017 и 2018 годы.
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