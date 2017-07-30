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Пенсии и пособия на детей увеличиваются с 1 августа

31.07.2017 10:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. В Беларуси с 1 августа 2017 года повышается размер бюджета прожиточного минимума: он составит 197,57 рубля и вырастет по сравнению с ныне действующим на 13,75 рубля.

Такое решение закреплено постановлением министерства труда и социальной защиты населения, документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Постановлением утверждены размеры БПМ для различных социально-демографических групп населения. Так, в среднем на душу населения он составит 197 рублей 57 копеек в месяц:

 

  • для трудоспособного населения БПМ утвержден в размере  218 рублей 87 копеек; 
  • для пенсионеров — 151 рубль 98 копеек, 
  • для студентов — 192 рубля 79 копеек, 
  • для детей до трех лет — 125 рублей 87 копеек, 
  • для детей от трех до шести лет — 174 рубля 90 копеек, 
  • для детей от шести до восемнадцати лет — 215 рублей 50 копеек.

 

Эти показатели рассчитаны в ценах июня и будут действовать по 31 октября 2017 года.

Согласно белорусскому законодательству, минимальные трудовые и социальные пенсии привязаны к размеру БПМ и с 1 августа также будут пересчитаны. Это же касается и надбавок и доплат лицам старше 75 лет, пособий по уходу за инвалидами и престарелыми, детских пособий и ряда других социальных выплат.

Как ранее сообщал Sputnik, с 1 августа также повышаются пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, это связано с ростом среднемесячной зарплаты во втором квартале. 

Бюджет прожиточного минимума служит нормативом индексации доходов населения, а также выступает как критерий нуждаемости при определении права граждан на государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного социального пособия и обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. Кроме того, БПМ применяется для исчисления других выплат и служит критерием оценки при определении права граждан на некоторые виды социальной поддержки.    

 
Теги: Минск
 
 
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Повышение размера этих социальных выплат связано с ростом размера бюджета прожиточного минимума.

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