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Fitch изменило прогноз по рейтингу Беларуси на "позитивный"

31.07.2017 10:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Беларуси, находящегося на уровне "B-", со "стабильного" на "позитивный", говорится в сообщении агентства.

В феврале 2016 года Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Беларуси на уровне "B-" со стабильным прогнозом. При этом эксперты Fitch отметили, что для улучшения рейтинга Беларусь должна предпринять шаги к сокращению давления в области внешнего финансирования, укрепить тенденцию роста международных резервов и перейти к структурным реформам для роста экономики в среднесрочной перспективе.

Улучшение прогноза в июле Fitch связывает с тем, что темпы роста белорусской экономики в ближайшие два года будут более высокими. Так, Fitch ожидает роста ВВП Беларуси в 2017 году на 0,5%, в 2018 году — 1,3%, в 2019 году — 1,8%.

Кроме того, Fitch констатирует снижение финансовых рисков для Беларуси в связи с улучшением доступа страны к внешнему финансированию.

Как сообщалось, в июне Беларусь осуществила очередное размещение евробондов на 1,4 миллиарда долларов. Кроме того, страна получила очередной транш кредита ЕФСР и вскоре ожидает поступления государственного кредита России в размере 700 миллионов долларов.

Fitch Ratings Inc входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств, наряду со рая наряду со Standard & Poor's и Moody's. Беларусь договорилась с Fitch о сотрудничестве в конце 2014 года в ходе белорусско-британского инвестиционного форума в Лондоне.

 
Теги: Минск
 
 
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Улучшение прогноза связано с ожиданием более высоких темпов роста белорусской экономики и снижением финансовых рисков для страны.

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