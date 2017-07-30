МИНСК, 31 июл — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Беларуси, находящегося на уровне "B-", со "стабильного" на "позитивный", говорится в сообщении агентства.

В феврале 2016 года Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Беларуси на уровне "B-" со стабильным прогнозом. При этом эксперты Fitch отметили, что для улучшения рейтинга Беларусь должна предпринять шаги к сокращению давления в области внешнего финансирования, укрепить тенденцию роста международных резервов и перейти к структурным реформам для роста экономики в среднесрочной перспективе.

Улучшение прогноза в июле Fitch связывает с тем, что темпы роста белорусской экономики в ближайшие два года будут более высокими. Так, Fitch ожидает роста ВВП Беларуси в 2017 году на 0,5%, в 2018 году — 1,3%, в 2019 году — 1,8%.

Кроме того, Fitch констатирует снижение финансовых рисков для Беларуси в связи с улучшением доступа страны к внешнему финансированию.

Как сообщалось, в июне Беларусь осуществила очередное размещение евробондов на 1,4 миллиарда долларов. Кроме того, страна получила очередной транш кредита ЕФСР и вскоре ожидает поступления государственного кредита России в размере 700 миллионов долларов.

Fitch Ratings Inc входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств, наряду со рая наряду со Standard & Poor's и Moody's. Беларусь договорилась с Fitch о сотрудничестве в конце 2014 года в ходе белорусско-британского инвестиционного форума в Лондоне.