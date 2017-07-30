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Кобяков напомнил, что зарплату в $500 надо заработать

31.07.2017 10:30 — Новости Экономики | БДГ  
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Премьер-министр Беларуси рассказал о том, как выполняется поручение президента о доведении средней по стране зарплаты дно пятисот долларов в эквиваленте.

Как заявил Кобяков в эфире телеканала ОНТ, на некоторых предприятий разных отраслей экономики, показатель в 500 долларов уже выполнен. При этом чиновник подчеркнул, что зарплата должна быть заработана: ростом производительности труда, в частности. 

Кобяков также отметил, что повышение зарплаты не является исключительной задачей правительства, над достижением этой цели следует работать прежде всего самим предприятиям, которым следует выпускать определенное количество продукта или услуг, реализованных впоследствии.

При этом премьер отметил, что заработная плата не должна назначаться «с потолка», так как это может привести к серьезным проблемам экономики страны.

«Можно месяц-два заплатить, а потом попасть в финансовую ситуацию, когда можно иметь проблемы с выплатой заработной платы, как это было в Орше. Сейчас этих проблем там нет», - резюмировал Кобяков.

Глава правительства также сообщил, что по итогам шести месяцев этого года реальная заплата выросла в Беларуси на 2%, производительность труда - на 2,7% по сравнению с показателем аналогичного периода минувшего года.

Напомним, что последние данные Нациаонального статистического комитета свидетельствуют о том, что зарплата в пятьсот долларов сегодня сформировалась лишь в Минске. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июне составила 819,3 рубля, рабочих и служащих – 819,3 рубля. Однако в некоторых регионах дела обстоят куда хуже: в Витебской области, например, средняя зарплата составляет 694,6 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Беларуси рассказал о том, как выполняется поручение президента о доведении средней по стране зарплаты дно пятисот долларов в эквиваленте.

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