Кобяков напомнил, что зарплату в $500 надо заработать

Премьер-министр Беларуси рассказал о том, как выполняется поручение президента о доведении средней по стране зарплаты дно пятисот долларов в эквиваленте.

Как заявил Кобяков в эфире телеканала ОНТ, на некоторых предприятий разных отраслей экономики, показатель в 500 долларов уже выполнен. При этом чиновник подчеркнул, что зарплата должна быть заработана: ростом производительности труда, в частности.

Кобяков также отметил, что повышение зарплаты не является исключительной задачей правительства, над достижением этой цели следует работать прежде всего самим предприятиям, которым следует выпускать определенное количество продукта или услуг, реализованных впоследствии.

При этом премьер отметил, что заработная плата не должна назначаться «с потолка», так как это может привести к серьезным проблемам экономики страны.

«Можно месяц-два заплатить, а потом попасть в финансовую ситуацию, когда можно иметь проблемы с выплатой заработной платы, как это было в Орше. Сейчас этих проблем там нет», - резюмировал Кобяков.

Глава правительства также сообщил, что по итогам шести месяцев этого года реальная заплата выросла в Беларуси на 2%, производительность труда - на 2,7% по сравнению с показателем аналогичного периода минувшего года.