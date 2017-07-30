Евро продолжает рост на открытии валютных торгов в понедельник

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Евро и доллар растут в цене с момента открытия торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник 31 июля.



© Pixabay Курс евро достиг годового максимума

На минувшей неделе евро достиг максимального за 14 месяцев значения и стал дороже 2,2 рубля. Так высоко курс европейской валюты поднимался только весной 2016 года.

На открытии валютных торгов в Беларуси в понедельник евро продолжает свой рост: на данный момент валюта торгуется на копейку дороже, чем в пятницу. Несколько дорожает и доллар. Российский рубль — наоборот, заметно дешевеет.

Курс евро растет во всем мире относительно снижения стоимости доллара. Финансовые аналитики полагают, что соотношение евро к доллару вскоре может приблизиться к отметке в 1,2.

Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют на 1 августа по итогам торгов после 13:00 в понедельник.