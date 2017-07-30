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Евро продолжает рост на открытии валютных торгов в понедельник
31.07.2017 11:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Евро и доллар растут в цене с момента открытия торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник 31 июля.
© Pixabay
На минувшей неделе евро достиг максимального за 14 месяцев значения и стал дороже 2,2 рубля. Так высоко курс европейской валюты поднимался только весной 2016 года.
На открытии валютных торгов в Беларуси в понедельник евро продолжает свой рост: на данный момент валюта торгуется на копейку дороже, чем в пятницу. Несколько дорожает и доллар. Российский рубль — наоборот, заметно дешевеет.
Курс евро растет во всем мире относительно снижения стоимости доллара. Финансовые аналитики полагают, что соотношение евро к доллару вскоре может приблизиться к отметке в 1,2.
Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют на 1 августа по итогам торгов после 13:00 в понедельник.
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Европейская валюта, судя по динамике торгов на бирже, в понедельник установит новый годовой максимум.
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