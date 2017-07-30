«Могилевлифтмаш» совместно со своими российскими партнерами намерен локализовать производство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают российские СМИ.



«Могилевлифтмаш» один из крупных поставщиков лифтового оборудования на российский рынок. В 2016 году компания произвела более 12 тыс. лифтов. На Россию приходится около 70% всех продаж. В 2016 году могилевский завод стал лидером продаж, поставив 8262 лифта, что составило 21,6% российского рынка.

По информации « Коммерсанта », реализацией проекта будет заниматься ООО «МЛМ Невский лифт» — совместное предприятие могилевского завода и ООО «МЛМ Нева Трейд». Последнее, по данным РБК , является дилером белорусского завода и крупным получателем госзаказов в рамках городской программы капремонта и замены лифтов в Санкт-Петербурге. В 2016 году 43% смонтированных в городе лифтов были производства «Могилевлифтмаша». «МЛМ Нева Трейд» продала 1782 лифта, выручив около 1 млрд российских рублей. Из бюджета капремонта Петербурга на лифтовое оборудование ежегодно уходит не менее трети.

Производственная площадка будет создаваться в поселке Металлострой на участке площадью 4,2 га. Завершить строительство завода, плановая мощность которого — около 3 тыс. лифтов в год, предполагается к 2019 году.

Стоимость проекта составит не менее 900 млн российских рублей. Соотношение собственных и заемных средств — 70/30. Финансирование строительства будет осуществляться за счет российского партнера, а белорусское предприятие выступает как поставщик технологий, сообщил «Коммерсанту» гендиректор «МЛМ Невский лифт» Михаил Учитель.

Руководство предприятия уверено, что продукция нового завода будет востребована, имея в виду программу ускоренной замены лифтов в многоквартирных домах, разработанную Минстроем РФ. Лифтовой парк жилищного фонда северной столицы России насчитывает около 32,2 тыс. лифтов, из которых в настоящее время более 45% или 14,5 тыс. лифтов выработали свой ресурс и требуют полной замены или модернизации. Ежегодная потребность в ремонте составляет около 2,5−3 тыс. лифтов, учитывая, что каждый год количество лифтов, отработавших 25-летний срок, увеличивается.

По данным kartoteka.ru, ООО «МЛМ Нева Трейд» на 74% принадлежит Валерию Зайцеву и на 26% — Игорю Януковичу. Выходец из Могилева Зайцев, по версии « Делового Петербурга » занимал 254 место в «Рейтинге миллиардеров — 2016», состояние оценивалось в 1,1 млрд российских рублей.

По данным экспертов, локализация производства позволит «Могилевлифтмашу» находиться в одних условиях с российскими производителями. В минувшем году белорусский производитель жаловался на то, что региональным фондам капитального ремонта многоквартирных домов рекомендовано внедрять в первую очередь российское лифтовое оборудование.

«Цель [создания нового завода в Санкт-Петербурге] - обеспечить гарантированный объем поставок на долгосрочную перспективу. Учитывая добрые отношения, которые складываются между руководством нашей страны и Ленинградской области, есть все основания полагать, что так оно и будет», — сказали TUT.BY на «Могилевлифтмаше».

Планируется, что проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства. Соответствие соглашение должно быть подписано в ближайшее время.