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Зачем "Могилевлифтмашу" понадобился свой завод в Санкт-Петербурге
31.07.2017 12:21 — Новости Экономики | Tut.by
«Могилевлифтмаш» совместно со своими российскими партнерами намерен локализовать производство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают российские СМИ.
По информации «
Производственная площадка будет создаваться в поселке Металлострой на участке площадью 4,2 га. Завершить строительство завода, плановая мощность которого — около 3 тыс. лифтов в год, предполагается к 2019 году.
Стоимость проекта составит не менее 900 млн российских рублей. Соотношение собственных и заемных средств — 70/30. Финансирование строительства будет осуществляться за счет российского партнера, а белорусское предприятие выступает как поставщик технологий, сообщил «Коммерсанту» гендиректор «МЛМ Невский лифт» Михаил Учитель.
Руководство предприятия уверено, что продукция нового завода будет востребована, имея в виду программу ускоренной замены лифтов в многоквартирных домах, разработанную Минстроем РФ. Лифтовой парк жилищного фонда северной столицы России насчитывает около 32,2 тыс. лифтов, из которых в настоящее время более 45% или 14,5 тыс. лифтов выработали свой ресурс и требуют полной замены или модернизации. Ежегодная потребность в ремонте составляет около 2,5−3 тыс. лифтов, учитывая, что каждый год количество лифтов, отработавших 25-летний срок, увеличивается.
По данным kartoteka.ru, ООО «МЛМ Нева Трейд» на 74% принадлежит Валерию Зайцеву и на 26% — Игорю Януковичу. Выходец из Могилева Зайцев, по версии «
По данным экспертов, локализация производства позволит «Могилевлифтмашу» находиться в одних условиях с российскими производителями. В минувшем году белорусский производитель жаловался на то, что региональным фондам капитального ремонта многоквартирных домов
«Цель [создания нового завода в Санкт-Петербурге] - обеспечить гарантированный объем поставок на долгосрочную перспективу. Учитывая добрые отношения, которые складываются между руководством нашей страны и Ленинградской области, есть все основания полагать, что так оно и будет», — сказали TUT.BY на «Могилевлифтмаше».
Планируется, что проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства. Соответствие соглашение должно быть подписано в ближайшее время.
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"Могилевлифтмаш" один из крупных поставщиков лифтового оборудования на российский рынок.
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