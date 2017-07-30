Fitch Ratings изменило прогноз по Беларуси в лучшую сторону

Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Беларуси со стабильного на позитивный.

Специалисты Fitch Ratings отмечают улучшение доступа к внешнему финансированию и увеличение международных резервов: это уменьшает финансовые риски на 2017 и 2018 годы. Позитивно оценивается также достигнутое между Беларусью и Россией соглашение по ценам на энергоресурсы.

Эксперты отмечают, что Беларуси необходимо провести структурные реформы, укрепить тенденцию роста международных резервов, сократить давления в области внешнего финансирования.

Как отмечает Михаил Грачев, финансовый консультант компании TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»), подтверждение рейтинга является признанием стабильности финансового рынка Беларуси, доступности для Республики международных финансовых кредитов и способности обслуживать кредитные обязательства.

- Агентство Fitch Ratings отмечает рост золотовалютных резервов Нацбанка (6,561 млрд долларов США по состоянию на 1 июля 2017 года по международной оценке). В то же время, вырос государственный долг. По данным Министерства финансов Республики Беларусь, внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 15,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 14,2%. Внутренняя составляющая государственного долга за это же время уменьшилась на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,6%. Произошло это за счет погашения валютных и рублевых облигаций.

Повышение кредитного рейтинга предоставляет Беларуси возможность размещать государственные облигации (евробонды) на внешних рынках на более выгодных условиях. А сокращение внутреннего долга, особенно её валютной составляющей, подогревает интерес населения Беларуси к размещению сбережений в рублевых депозитах или государственных облигациях.

Напомним, что ранее Fitch Ratings прогнозировало Беларуси рост проблемных активов банков и отмечало долговую нагрузку предприятий. Кроме того, эксперты подвергали сомнению данные официальной статистики.

Отметим, что государственный долг Беларуси на 1 июля 2017 года составил 39,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 2,7 млрд рублей, или на 7,4%. Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 15,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,9 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 14,2%. В январе-июне 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2,4 млрд долларов. Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 508,0 млн долларов.