Внешний госдолг за полгода вырос на 1,9 млрд долларов

Внешний государственный долг Беларуси с начала года вырос с учетом курсовых разниц на 14,2%, или на 1,9 млрд долларов, до 15,6 млрд долларов, сообщает Министерство финансов.

В январе-июне государство привлекло внешние займы на 2,4 млрд долларов. Основной объем, 1,4 млрд долларов, — это средства от размещения еврооблигаций. Крупными кредиторами выступили также Евразийский фонд стабилизации и развития (два транша на 600 млн долларов), правительство и банки России (247,2 млн долларов), банки Китая (83,5 млн долларов), Международный банк реконструкции и развития (70,4 млн долларов), ЕБРР (2,9 млн).

На погашение внешнего государственного долга Беларусь за полгода направила 508 млн долларов (правительству РФ — 182,1 млн долларов, ЕФСР — 176,6 млн долларов, банкам Китая — 117,2 млн, МБРР — 31,2 млн, США — 0,7 млн, ЕБРР — 0,2 млн).

Внутренний госдолг с начала года уменьшился на 0,7 млрд рублей, или на 6,6%, до 9,6 млрд рублей.

За январь-июнь 2017 года размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 406,7 млн долларов. Погашено облигаций на 849,1 млн долларов и 60,5 млн рублей.

Минфин обеспокоен ростом расходов по обслуживанию госдолга, доля этих платежей в объеме расходов республиканского бюджета в 2016 году составила более 10%, в то время как в 2010 году — около 2%. Доля заимствований в прошлом году составила 41,7% к ВВП при критическом в значении в 45−50%.