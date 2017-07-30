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Подготовлен еще один проект указа по финансовому оздоровлению сельхозпредприятий

31.07.2017 13:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Власти разработали проект указа, совершенствующий порядок по реструктуризации задолженности сельхозорганизаций. Им вносятся изменения в указ от 16 февраля 2004 года № 88 «О реструктуризации задолженности хозяйственных обществ по платежам в республиканский и местные бюджеты и по кредитам, выданным государственными банками».


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Проект документа направлен «на снижение долговой нагрузки организаций, улучшения состояния их расчетов и финансового состояния», говорится в аналитической записке Совмина.

Так проектом указа предлагается упростить порядок реструктуризации задолженности по платежам в бюджет и кредитным договорам, а также расширить количество применяемых инструментов. В частности, банкам предоставляется право принятия решения о списании (в полном и частичном объеме) задолженности предприятий по кредитам (основной сумме долга и процентам по ним), а предприятиям — исключение сумм их кредиторской задолженности в размерах прекращенных банками обязательств по кредитам из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и при исчислении части прибыли.

Наряду с этим проектом указа закрепляется возможность перехода прав по кредитному договору другому кредитору в целях аккумулирования одним кредитором всех долгов организации и осуществление дальнейшей реструктуризации задолженности по снижению кредитной нагрузки, говорится в записке.

Предполагается, что нормы указа, в случае его принятия, будут распространяться на все банки Беларуси независимо от формы собственности.

В настоящее время проект документа находится на рассмотрении в правительстве.

Напомним, что в 2016 году началась работа по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий. Александр Лукашенко подписал соответствующие указы, было создано Агентство по управлению сельхозактивами.

 
 
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В 2016 году Александр Лукашенко подписал указы по финансовому оздоровлению сельхозпредприятий, было создано Агентство по управлению сельхозактивами.

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