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Визит премьер-министра Пакистана и бизнес-форум перенесены из-за отставки Шарифа

31.07.2017 13:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа в Минск, запланированный на эту неделю, перенесен на неопределенный срок. На неопределенный срок перенесен и белорусско-пакистанский бизнес-форум. Об этом сообщает Белорусская торгово-промышленная палата.


Наваз Шариф. Фото: Reuters

«В связи с переносом официального визита премьер-министра Исламской Республики Пакистан Наваз Шарифа в Беларусь, ранее запланированный на 2 августа белорусско-пакистанский бизнес-форум переносится. О новой дате проведения бизнес-форума будет сообщено дополнительно», — сообщили в БелТПП.

Напомним, 28 июля Верховный суд Пакистана постановил отстранить от должности премьер-министра страны Наваза Шарифа по результатам расследования подозрений в коррупции в отношении главы правительства и его семьи. После этого Шариф подал в отставку.

Наваз Шариф, покинувший пост премьер-министра Пакистана, назвал своим преемником собственного младшего брата Шахбаза Шарифа. Занимающий в настоящее время пост министра нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хакан Аббаси будет временно исполнять обязанности премьер-министра.

Суд инициировал расследование в связи с публикацией в апреле 2016 года документов одной из юридических фирм в так называемом Панамском досье. Из них следовало, что два сына премьера (Хусейн и Хасан) и его дочь Марьям, а также родственники двух жен брата Шахбаза Шарифа — брата Наваза Шарифа и главного министра провинции Пенджаб, тайно владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских островах.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа посетить вместе с семьей Беларусь. До этого Шариф уже посещал Минск. В августе 2015 года премьер-министр Пакистана вместе с супругой и сыном побывал в гостях у президента Беларуси Александра Лукашенко в его резиденции «Озерный» в Минском районе. Экскурсию по резиденции для семьи премьер-министра Пакистана проводил младший сын белорусского президента Николай.

 
Теги: Минск
 
 
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Визит и белорусско-пакистанский бизнес-форум должны были состояться на этой неделе.

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