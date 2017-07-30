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Визит премьер-министра Пакистана и бизнес-форум перенесены из-за отставки Шарифа
31.07.2017 13:21 — Новости Экономики | Tut.by
Визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа в Минск, запланированный на эту неделю, перенесен на неопределенный срок. На неопределенный срок перенесен и белорусско-пакистанский бизнес-форум. Об этом
«В связи с переносом официального визита премьер-министра Исламской Республики Пакистан Наваз Шарифа в Беларусь, ранее запланированный на 2 августа белорусско-пакистанский бизнес-форум переносится. О новой дате проведения бизнес-форума будет сообщено дополнительно», — сообщили в БелТПП.
Напомним, 28 июля Верховный суд Пакистана
Наваз Шариф, покинувший пост премьер-министра Пакистана, назвал своим преемником собственного младшего брата Шахбаза Шарифа. Занимающий в настоящее время пост министра нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хакан Аббаси будет временно исполнять обязанности премьер-министра.
Суд инициировал расследование в связи с публикацией в апреле 2016 года документов одной из юридических фирм в так называемом Панамском досье. Из них следовало, что два сына премьера (Хусейн и Хасан) и его дочь Марьям, а также родственники двух жен брата Шахбаза Шарифа — брата Наваза Шарифа и главного министра провинции Пенджаб,
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко
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Визит и белорусско-пакистанский бизнес-форум должны были состояться на этой неделе.
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