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Fitch изменил прогноз по Беларуси: внешние займы станут дешевле

31.07.2017 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. С улучшением международным рейтинговым агентством Fitch Ratings прогноза по суверенному рейтингу Беларуси республика получит возможность размещать суверенные евробонды на более выгодных условиях, считает финансовый консультант Forex-компании TeleTrade Михаил Грачев.

Fitch изменил прогноз по Беларуси: внешние займы станут дешевле
© REUTERS Brendan McDermid /File Photo
Fitch изменило прогноз по рейтингу Беларуси на "позитивный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Беларуси, находящегося на уровне "B-", со "стабильного" на "позитивный"

"Подтверждение рейтинга является признанием стабильности финансового рынка Беларуси, доступности для республики международных финансовых кредитов и способности обслуживать кредитные обязательства", — отметил эксперт.

Грачев обратил внимание, что Fitch указывает на рост золотовалютных резервов Нацбанка, которые по стандартам МВФ на 1 июля составили 6 миллиардов 561 миллион долларов.

В то же время, вырос государственный долг. По данным Минфина, внешний госдолг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 15,6 миллиардов долларов, увеличившись с начала года на 14,2%. Внутренняя составляющая государственного долга за это же время уменьшилась на 0,7 миллиардов рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,6%. Произошло это за счет погашения валютных и рублевых облигаций.

"Повышение кредитного рейтинга предоставляет Беларуси возможность размещать государственные облигации (евробонды) на внешних рынках на более выгодных условиях. А сокращение внутреннего долга, особенно ее валютной составляющей, подогревает интерес населения Беларуси к размещению сбережений в рублевых депозитах или государственных облигациях", — пояснил Грачев.

Как ранее сообщал Sputnik, в феврале 2016 года Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Беларуси на уровне "B-" со стабильным прогнозом. При этом эксперты Fitch отметили, что для улучшения рейтинга Беларусь должна предпринять шаги к сокращению давления в области внешнего финансирования, укрепить тенденцию роста международных резервов и перейти к структурным реформам для роста экономики в среднесрочной перспективе.

Нынешнее улучшение прогноза в июле Fitch связывает с тем, что темпы роста белорусской экономики в ближайшие два года будут более высокими. Так, Fitch ожидает роста ВВП Беларуси в 2017 году на 0,5%, в 2018 году — 1,3%, в 2019 году — 1,8%.

Fitch изменил прогноз по Беларуси: внешние займы станут дешевле
© Sputnik / Виктор Толочко
Внешний госдолг Беларуси резко вырос за июнь

Кроме того, Fitch констатирует снижение финансовых рисков для Беларуси в связи с улучшением доступа страны к внешнему финансированию.

В июне Беларусь осуществила очередное размещение евробондов на 1,4 миллиарда долларов. Кроме того, страна получила очередной транш кредита ЕФСР и вскоре ожидает поступления государственного кредита России в размере 700 миллионов долларов.

Fitch Ratings Inc входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств, наряду со Standard & Poor's и Moody's. Беларусь договорилась с Fitch о сотрудничестве в конце 2014 года в ходе белорусско-британского инвестиционного форума в Лондоне.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь получит возможности размещать евробонды на более выгодных условиях, отмечает финансовый эксперт.

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