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Курсы валют: евро достиг 2,2816 рубля
31.07.2017 14:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Евро достиг нового годового максимума по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник.
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:
Таким образом, доллар в понедельник 31 июля прибавил чуть меньше половины копейки. Евро стал дороже более чем на копейку и обновил годовой рекорд своей стоимости. За 100RUB теперь берут на 2,39 копейки меньше.
Для сравнения, 1 июля стоимость доллара составляла 1,9413 рубля, евро — 2,2143, а 100 российских рублей — 2,2705. Больше всего за июль подорожал к белорусскому рублю именно евро.
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Последние валютные торги июля завершились подорожанием доллара и евро.
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