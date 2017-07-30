Курсы валют: евро достиг 2,2816 рубля

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Евро достиг нового годового максимума по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

Доллар США — 1,9442

Евро — 2,2816

100 российских рублей — 3,2371

Таким образом, доллар в понедельник 31 июля прибавил чуть меньше половины копейки. Евро стал дороже более чем на копейку и обновил годовой рекорд своей стоимости. За 100RUB теперь берут на 2,39 копейки меньше.

Для сравнения, 1 июля стоимость доллара составляла 1,9413 рубля, евро — 2,2143, а 100 российских рублей — 2,2705. Больше всего за июль подорожал к белорусскому рублю именно евро.