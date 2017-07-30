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Курсы валют: евро достиг 2,2816 рубля

31.07.2017 14:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. Евро достиг нового годового максимума по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

  • Доллар США — 1,9442
  • Евро — 2,2816
  • 100 российских рублей — 3,2371

Таким образом, доллар в понедельник 31 июля прибавил чуть меньше половины копейки. Евро стал дороже более чем на копейку и обновил годовой рекорд своей стоимости. За 100RUB теперь берут на 2,39 копейки меньше.

Для сравнения, 1 июля стоимость доллара составляла 1,9413 рубля, евро — 2,2143, а 100 российских рублей — 2,2705. Больше всего за июль подорожал к белорусскому рублю именно евро.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Последние валютные торги июля завершились подорожанием доллара и евро.

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