В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комбинированный датчик движения Satel для охраны коттеджей Польская компания Satel выпустила двухсенсорный беспроводной датчик AOD-200 для детекции движения в уличных условиях, который базируется на ИК и СВЧ технологиях. Новый...

Польская компания Satel выпустила двухсенсорный беспроводной датчик AOD-200 для детекции движения в уличных условиях, который базируется на ИК и СВЧ технологиях. Новый беспроводной датчик движения работоспособен в диапазоне температур от 35 градусов мороза до 55 градусов тепла, использует алгоритм автоматической адаптации к внешним условиям и игнорирует небольших движущихся животных. Дальность детекции у AOD-200 составляет 15 метров, а угол обзора 100 градусов с охватом области непосредственно под ним. Кроме того, датчик движения имеет детектор сумерек, программное обеспечение DLOADX для настройки и эффективен в системах Умный дом. Основная задача беспроводных датчиков AOD-200 марки Satel состоит в обнаружении движения на открытых уличных территориях, как частного, так и коммерческого профиля, а также в специализированных помещениях. В ангарах, на площадках с навесными крышами.Для минимизации ложных тревог беспроводные датчики движения используют фирменный алгоритм обработки сигнала, который обеспечивает стабильную работу устройства во время дождя, снегопада, под действием прямых солнечных лучей, при сильных порывах ветра и других атмосферных воздействиях. Кроме того, этот датчик движения не реагирует на появление в контролируемой им зоне животных весом до 20 килограммов.Работа AOD-200 в рамках систем Умный дом может быть реализована, если датчик подключается к приемно-контрольному прибору серии Integra. На платформе этого ПКП беспроводные датчики движения, как и другие беспроводные устройства Satel, могут работать совместно с KNX-оборудованием, а также осуществлять управление работой устройств домашней автоматики.Рольставнями, гаражными или въездными воротами, внешним освещением, системой вентиляции и кондиционирования. Например, за счет встроенного сенсора сумерек беспроводной датчик движения AOD-200 может управлять работой внешнего освещения территории в автоматическом режиме.Беспроводная связь датчика AOD-200 с системой охранной сигнализации объекта, базирующейся на приемно-контрольных приборах Satel серий Integra и Versa, осуществляется через фирменный контроллер ACU-120 или его малогабаритную модификацию ACU-270, которые способны обслуживать до 48 беспроводных охранных устройств одновременно.Поскольку беспроводные датчики движения AOD-200 поддерживают с контроллером двустороннюю связь, поступление данных от датчика подтверждается контроллером. Кроме того, ACU-120 имеет функционал для проверки работоспособности датчиков движения, опрашивает в реальном времени подконтрольные ему устройства и определяет наличие-отсутствие каждого в системе.Прочный корпус белого или серого цвета беспроводного датчика движения AOD-200 изготовлен по технологии двухкомпонентного литья под давлением с использованием поликарбоната и термопластичного эластомера, имеет класс пылевлагозащиты IP54 и устойчив к ультрафиолетовому излучению, сохраняя свой внешний вид в течение всего срока службы.Важно отметить, что беспроводной датчик движения монтируется на плоскую поверхность без кронштейна, а для оптимального охвата охраняемой территории предусматривает и подвесную установку с помощью углового или шарового кронштейна из серии BRACKET C.Приборы Satel AOD-200 имеют достаточно большую зону покрытия, поскольку эти беспроводные датчики снабжены линзами со 100-градусным углом обзора, а дальность обнаружения ими движения превышает 15 метров при соблюдении рекомендуемой высоты установки 2,4 метра. Важно отметить, что новый беспроводной датчик движения видит пространство непосредственно под собой.Поэтому исключены любые попытки злоумышленников скрытно подойти к нему с целью блокирования его сенсоров, отключения электроники или повреждения корпуса. Для дополнительной защиты от вскрытия корпуса или его отрыва от монтажной поверхности датчик движения снабжен тамперным контактом.www.armosystems.ru