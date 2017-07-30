За последние пару лет чуть ли не каждый рядовой московский бухгалтер лишился работы. Тренд продолжится и, более того, будет масштабироваться на новые регионы (Беларусь не исключение) и профессии. Не удел останутся и простые экономисты, и низовые юристы, и обычные переводчики… Проще говоря, все те, кто делает отчеты ради отчетов, каждый день выполняет набор механических действий, пытаясь подменить собой роботов. Просто роботы уже пришли в нашу жизнь и некоторым из нас сами выдадут на руки трудовую. Потому что клеркам из отдела кадров тоже обещают не самое простое будущее.

Это краткий анализ рынка труда на ближайшие годы от известного хедхантера России, карьерного консультанта и создатель онлайн-курса об эффективном трудоустройстве «Антирабство» Алены Владимирской. Она приезжала с лекцией на арт-пикник Freaky Summer Party в Минске.

Журналист TUT.BY встретился с экспертом и узнал, где и на каких должностях можно будет заработать и почему в «налоге на тунеядство» нет ничего необычного, пусть и ничего хорошего тоже.





Кто «умрет», а кто заплатит «налог на тунеядство»

— Алена, вы часто говорите, что наступило не самое удачное время для поиска работы. Но это не временный кризис, а коренные изменения на рынке труда: мол, всех заменят роботы. Но это же не значит, что мы все умрем?

— Выживут все эксперты. Но будут умирать профессии, где есть понятные, очевидные, повторяющиеся алгоритмы, которые легко прописать. Например, кассиры, у которых фактически три действия: взял товар, пробил его, забрал деньги. Чтобы делать эти одинаковые операции, в России некоторые сети уже устанавливают автоматические турникеты. И через лет десять люди здесь будут мало нужны.

Та же история с простыми переводчиками, юристами и бухгалтерами. И не нужно думать, что диплом гарантирует вам работу. Нет. Сегодня все вкладываются в то, что может заменить человека. И это происходит не потому, что собственники компаний так любят технический прогресс. Скорее, нет. Речь о том, любой человек дороже робота. Плюс ко всему робот не капризничает, не устраивает забастовок, не болеет, не требует отпуск и прибавки к зарплате.





В ближайшие годы автоматизированные системы заменят и большую часть банковских аналитиков и экономистов. Уже сейчас есть автоматизированные сервисы, которые позволяют отдать свою бухгалтерию на аутсорс.

Техническая революция съест большое количество механических профессий. Тех, кто не занимается серьезным анализом и экспертной деятельностью, а просто заполняет отчеты, заменят компьютерами. И только лишь потому, что это дешевле, проще и качественные.

— Вы говорите, что неквалифицированный труд заменят роботами, но в Беларуси сейчас все происходит по-другому: появился так называемый налог на тунеядство, который по сути обязывает всех идти на низкооплачиваемую работу.

— Это не наоборот. Просто любое государство боится разного рода социальных потрясений. И у вас этот вопрос оно пытается решить гарантированным трудоустройством. Европа для с той же целью пошла по другому пути и ввела безусловный доход. Но по сути это одно и то же. Сбить напряжение помогает любо пособие, либо создание очень дешевых и практически фейковых рабочих мест.

— Но содержать много фейковых, пусть и дешевых рабочих мест в масштабе страны все равно дорого. Есть ли какая-то более эффективная модель?

— Лучшие умы мира много лет думают над этим вопросом, но пока у них не получается.





Куда идти, чтобы платили

— Если остается надеяться только на себя, то куда идти, чтобы хорошо зарабатывать и не уступить свое место роботам?

— Нужно понимать, что успешность — это набор твоих личных компетенций. Поэтому всегда будут нужны высокие эксперты. Например, не пропадет хороший финансовый директор, который умеет правильно оптимизировать финансовые потоки. Здесь компьютер не поможет, потому что нужна индивидуальная работа.

Останутся на плаву профессии, где важна роль именно человеческого фактора. Если массовые продажи уйдут, то сложные — останутся. Это те случаи, когда тебе нужно продать газовую установку или танкер.

И, конечно, нужны будут те люди, которые как раз пишут алгоритмы, по которым и пишутся автоматические программы. У этих профессий впереди много денег и много перспектив.

— Понятно, что в IT еще долго все будет хорошо. Но если не в программисты, то куда идти?

— Скажу сразу, куда не нужно. Не нужно выбирать профессии прошлого, которые когда-то были «хлебными». Необходимо идти в те отрасли, которые быстро растут. Например, медицина или сельское хозяйство.

Насчет аграриев существует стереотип, что это какая-то грязная работа, за которую мало платят. В ближайшее время все изменится, потому что это огромный кусок бизнеса, в который еще не пришли деньги. Но они придут, причем вместе с технологиями. И тогда появится спрос на специалистов, которые работают на стыке агрономии и технологии.

И гуманитариям всегда будет место. Сейчас активно развивается индустрия развлечений, путешествий, онлайн-образования, та же технология блокчейн. Всем этим сервисам нужны менеджеры проектов, которые будут помогать в продвижении и продажах. Гуманитарии в будущем должны придумывать новые сущности.





Что делать молодежи и людям после сорока

— Если мы вернемся к белорусской реальности, то у нас на фоне всеобщего трудоустройства происходит еще и тотальная оптимизация. Получается, что после двадцати лет работы на заводе, тебя в 40 увольняют и говорят переучиваться. Это возможно?

— В моей практике таких случаев много. Это реально, хотя путь непростой и занимает не меньше года. Поэтому важно желание самого человека переучиваться. Когда ко мне приходят такие специалисты, то я начинаю с вопроса: «Кем вы хотели стать в молодости?». Часто это работает.

Приведу свой любимый пример. Ко мне обратилась женщина, которая всю жизнь проработала в пенсионном фонде в маленьком городе, но потом сама ушла на пенсию. Но она пришла ко мне с тем, что, во-первых, денег не хватает, во-вторых, дома сидеть не может.

И во время разговора я узнала, что в школе она хотела быть балериной. Конечно, в свои 55 она уже ей не станет. Но, оказалось, что всю жизнь эта женщина жила своим увлечением: много про это читала, ходила в театр в меру своих возможностей.

А сейчас у нас стали очень популярны танцы для взрослых. И я ей предложила попробовать сделать такой курс в своем регионе. В итоге она нашла частника, который согласился быть ее партнером. Вместе они открыли уже пять студий. Эта женщина не вышла на какой-то феерический уровень дохода, но она абсолютно счастлива.





— На рынке труда все быстро меняется, а получить необходимые узкие знания можно и на каких-то курсах. В этих условиях высшее образование по-прежнему нужно?

— Нужно. Только необходимо нужно правильно выбирать университет. Качественный вуз дает не только знания, которые можно получить и в другом месте, но и связку с работодателем. И так ты получаешь шанс сделать более успешную и быструю карьеру, нежели, если ты самоучка.

И еще высшее образование дает время подумать. Потому что большинство людей в возрасте 16−17 лет еще не определились с тем, чего хотят. И пока ты учишься, ходишь и смотришь, что делают люди вокруг, ты можешь выбрать правильное направление и туда перевестись.

— А как выбрать первое место работы: идти в крупную известную компанию или в фирму поменьше, но где можно расти?

— Раскрученный бренд — это не гарантия того, что ты сделаешь карьеру. Тебя могут просто посадить в какой-то дурацкий отдел, где ты будешь перекладывать бумажки и делать отчеты ради отчетов. Через полгода ты свихнешься и уйдешь.

Самое важное — это найти того руководителя, который будет вас растить. Когда вы приходите на собеседование, задавайте вопросы. Потому что не только вас выбирают, но и вы тоже.

Спрашивайте, как сложилась судьба прежних стажеров. И слушайте, про что спрашивают вас. Если только об умении работать в Excel или знании определенного алгоритма, то, видимо, вами просто нужно заткнуть дырку.

Часто лучше приходить в контору поменьше и на зарплату пониже, но где вы видите перспективы роста. Это в итоге будет дороже.