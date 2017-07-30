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Беларусь с 1 августа снижает нефтяные пошлины

31.07.2017 15:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 авг — Sputnik. Беларусь с 1 августа снижает до российского уровня ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Такое решение закреплено постановлением Совета министров №565 от 28 июля.

Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть снизится на 6,5 доллара за тонну — с 80,9 до 74,4 доллара за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин снизится до 40,9 доллара за тонну против ставки в 44,4 доллара за тонну, установленной с 1 июля.

Ставка пошлины на товарные бензины снизится на 1,9 доллара за тонну и составит 22,3 доллара за тонну. Такой же размер ставок будет действовать на средние и легкие дистилляты, дизтопливо, бензол, толуол, ксилол и смазочные масла.

В предыдущий раз ставки вывозных нефтяных пошлин менялись с 1 июля, тогда они повышались в связи с ростом мировых цен на нефть.

Беларусь в 2011 году унифицировала с Россией ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. Согласно белорусско-российским договоренностям, в 2017 году, как и годом ранее, весь объем экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты остается в белорусском бюджете, республика направляет эти средства на погашение и обслуживание внешнего госдолга.

 
Теги: Минск
 
 
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Пошлина на сырую нефть снизится на 6,5 долларов за тонну, на товарный бензин – на 1,9 доллара за тонну.

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