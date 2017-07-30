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"Моладзь БНФ" собрала тысячу подписей за возврат студентам льгот на общественный транспорт

31.07.2017 16:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Молодежное крыло БНФ начало кампанию «Goodbye, tickets!» за льготный проезд студентам в общественном транспорте. С начала июля активисты собрали более 1000 подписей, сообщает сайт инициативы.

Активисты «Моладзі БНФ» хотят добиться принятия закона о 50% скидке студентам вузов и колледжей на оплату проезда в общественном транспорте, а также в поездах внутри Беларуси.

По словам ответственного за кампанию Дениса Мандика, люди разных возрастов «очень позитивно реагируют на инициативу и активно подписываются»

Кампания проходит в шести городах страны и «постепенно будет распространяться на все большее количество населенных пунктов и в окончательном варианте достигнет цифру в 20 городов», отмечают в инициативе

— Если депутаты проигнорируют голос тысяч людей, то мы сами с помощью экспертов разработаем такой законопроект и будем разными путями добиваться его принятия.

50% скидку проезд в транспорте студенты потеряли после вступления в силу закона об упорядочении льгот 17 декабря 2007 года. Тогда студенты собрали около 6 тысяч подписей против такого решения и передали их депутатам, но это не помогло. Нынешний глава Минска Андрей Шорец после вступления в должность в 2014 году обещал рассмотреть возможность возвращения студенческих льгот.

 
Теги: Минск
 
 
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Активисты хотят добиться принятия закона о 50% скидке студентам вузов и колледжей на оплату проезда в общественном транспорте, а также в поездах внутри Беларуси.

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