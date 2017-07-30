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"Моладзь БНФ" собрала тысячу подписей за возврат студентам льгот на общественный транспорт
31.07.2017 16:13 — Новости Экономики | Tut.by
Молодежное крыло БНФ начало кампанию «Goodbye, tickets!» за льготный проезд студентам в общественном транспорте. С начала июля активисты собрали более 1000 подписей, сообщает
Активисты «Моладзі БНФ» хотят добиться принятия закона о 50% скидке студентам вузов и колледжей на оплату проезда в общественном транспорте, а также в поездах внутри Беларуси.
По словам ответственного за кампанию Дениса Мандика, люди разных возрастов «очень позитивно реагируют на инициативу и активно подписываются»
Кампания проходит в шести городах страны и «постепенно будет распространяться на все большее количество населенных пунктов и в окончательном варианте достигнет цифру в 20 городов», отмечают в инициативе
— Если депутаты проигнорируют голос тысяч людей, то мы сами с помощью экспертов разработаем такой законопроект и будем разными путями добиваться его принятия.
50% скидку проезд в транспорте студенты потеряли после
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Активисты хотят добиться принятия закона о 50% скидке студентам вузов и колледжей на оплату проезда в общественном транспорте, а также в поездах внутри Беларуси.
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