В Минске судят российского активиста, которого вывезли из Украины после просьбы об убежище

Борца с коррупцией из Тверской области Владимира Егорова, который просил политического убежища в Украине, но был вывезен из страны неизвестными, судят в Минске за мелкое хулиганство. Процесс начался 31 июля в суде Октябрьского района столицы.



Владимир Егоров, фото из фейсбука

Активист партии «Яблоко» из Тверской области Владимир Егоров занимался борьбой с коррупцией у себя в городе Торопце. Там ему несколько раз выбивали окна в доме, в том числе камнем в спальне маленькой дочери, ставили под окна канистры с бензином, поджигали ворота. Затем ФСБ завела против него уголовное дело по обвинению в экстремизме за одну из записей во "ВКонтакте".

12 июня Егоров уехал из России в Украину. По словам правозащитницы из Human Constanta Яны Гончаровой, он пытался получить статус беженца в Украине, однако был выдворен из страны неизвестными лицами, которые вывезли его на пограничный пункт «Три сестры»: в Россию Егорову было нельзя из-за уголовного дела, поэтому он поехал в Беларусь.

— Они на своей машине привезли его на границу и сказали, что ему вход в Украину заказан. Когда они уехали, он попытался вернуться, но пограничники сказали в устной форме, что ему въезд в страну запрещен на три года.

Сам Егоров утверждал Гончаровой, что это были сотрудники Службы безопасности Украины. Но в СБУ на запрос украинского телевидения «Громадьске» ответили , что служба не принимала решения о депортации Егорова и въезд в Украину ему не запрещен.

В Беларуси он находился около 2−3 недель, ожидая ответа из СБУ на запрос Управления Верховного комиссара ООН по беженцам в Украине, действительно ли ему запрещен въезд в страну. Все это время Егоров жил «то в хостеле, то в машине», рассказывает Гончарова.

29 июля российский активист перестал отвечать на звонки. Правозащитники приехали в хостел, где обнаружили только его автомобиль. Администратор хостела сообщила, что Егорова забрали сотрудники КГБ. Накануне, 28 июля он сам сообщил, что в России его объявили в розыск.

31 июля выяснилось, что его судят в Октябрьском суде Минска по обвинению в мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП), но в заседании объявили перерыв. Когда правозащитники приехали в суд, им не стали говорить, почему и на какое время перенесено рассмотрение дела, сказала Гончарова.

Помощник председателя суда Октябрьского района Анна Косова сообщила TUT.BY, что сможет ответить на вопрос только завтра, 1 августа, после 10 утра.

Причиной преследования Егорова в России стала запись в соцсети «ВКонтакте». Вот как он сам в интервью "Радио Свобода " описал ее содержание: «Медведев что-то сказал об учителях, чтобы они шли на трассу подрабатывали, если им мало денег. Все стали петиции подписывать, чтобы убрать Медведева. Моя статья была о том, что Медведев не виноват, а виноват главный — Путин, что Медведев пешка. Надо петицию составлять по Путину, он главный вор. Они прицепились, что это экстремизм. И такое обвинение было в этом деле, у меня есть постановление о возбуждении дела, там чуть ли не к убийству президента я призывал».