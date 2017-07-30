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В Минске судят российского активиста, которого вывезли из Украины после просьбы об убежище
31.07.2017 18:52 — Новости Экономики | Tut.by
Борца с коррупцией из Тверской области Владимира Егорова, который просил политического убежища в Украине, но был вывезен из страны неизвестными, судят в Минске за мелкое хулиганство. Процесс начался 31 июля в суде Октябрьского района столицы.
Активист партии «Яблоко» из Тверской области Владимир Егоров занимался борьбой с коррупцией у себя в городе Торопце. Там ему несколько раз выбивали окна в доме, в том числе камнем в спальне маленькой дочери, ставили под окна канистры с бензином, поджигали ворота. Затем ФСБ завела против него уголовное дело по обвинению в экстремизме за одну из записей во "ВКонтакте".
12 июня Егоров уехал из России в Украину. По словам правозащитницы из Human Constanta Яны Гончаровой, он пытался получить статус беженца в Украине, однако был выдворен из страны неизвестными лицами, которые вывезли его на пограничный пункт «Три сестры»: в Россию Егорову было нельзя из-за уголовного дела, поэтому он поехал в Беларусь.
— Они на своей машине привезли его на границу и сказали, что ему вход в Украину заказан. Когда они уехали, он попытался вернуться, но пограничники сказали в устной форме, что ему въезд в страну запрещен на три года.
Сам Егоров утверждал Гончаровой, что это были сотрудники Службы безопасности Украины. Но в СБУ на запрос украинского телевидения «Громадьске»
В Беларуси он находился около 2−3 недель, ожидая ответа из СБУ на запрос Управления Верховного комиссара ООН по беженцам в Украине, действительно ли ему запрещен въезд в страну. Все это время Егоров жил «то в хостеле, то в машине», рассказывает Гончарова.
29 июля российский активист перестал отвечать на звонки. Правозащитники приехали в хостел, где обнаружили только его автомобиль. Администратор хостела сообщила, что Егорова забрали сотрудники КГБ. Накануне, 28 июля он сам сообщил, что в России его объявили в розыск.
31 июля выяснилось, что его судят в Октябрьском суде Минска по обвинению в мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП), но в заседании объявили перерыв. Когда правозащитники приехали в суд, им не стали говорить, почему и на какое время перенесено рассмотрение дела, сказала Гончарова.
Помощник председателя суда Октябрьского района Анна Косова сообщила TUT.BY, что сможет ответить на вопрос только завтра, 1 августа, после 10 утра.
Причиной преследования Егорова в России стала запись в соцсети «ВКонтакте». Вот как он сам в
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Борца с коррупцией из Тверской области, который просил политического убежища в Украине, но был вывезен из страны неизвестными, судят в Минске за мелкое...
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