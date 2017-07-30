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Лукашенко 2 августа проведет селекторное совещание по уборочной

31.07.2017 18:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду 2 августа проведет селекторное совещание, на котором будут рассмотрены вопросы уборки в стране в текущем году урожая, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко 2 августа проведет селекторное совещание по уборочной
© Фото: пресс-служба Холдинга "Гомсельмаш"
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Массовая уборка зерновых традиционно начинается в Беларуси в августе. В настоящее время комбайны работают на полях практически всех регионов республики.

"Особое внимание к нынешней уборочной кампании вызвано тем, что на нее оказывают влияние сложившиеся неустойчивые погодные условия", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что поскольку результаты уборочной будут влиять на  состояние продовольственной безопасности страны, контроль за ее ходом проводится на высшем уровне.

На совещании руководители регионов доложат президенту о текущем положении дел на полях страны. Будут также обсуждаться вопросы сохранения урожая и техоснащения сельхозорганизаций Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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На совещании руководители регионов доложат президенту о текущем положении дел на полях страны.

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