Лукашенко 2 августа проведет селекторное совещание по уборочной

МИНСК, 31 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду 2 августа проведет селекторное совещание, на котором будут рассмотрены вопросы уборки в стране в текущем году урожая, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Массовая уборка зерновых традиционно начинается в Беларуси в августе. В настоящее время комбайны работают на полях практически всех регионов республики.

"Особое внимание к нынешней уборочной кампании вызвано тем, что на нее оказывают влияние сложившиеся неустойчивые погодные условия", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что поскольку результаты уборочной будут влиять на состояние продовольственной безопасности страны, контроль за ее ходом проводится на высшем уровне.

На совещании руководители регионов доложат президенту о текущем положении дел на полях страны. Будут также обсуждаться вопросы сохранения урожая и техоснащения сельхозорганизаций Беларуси.