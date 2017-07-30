ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грибаускайте снова заявила о БелАЭС как о "неконвенциональном оружии Кремля"

31.07.2017 20:21 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Литвы Даля Грибаускайте подняла тему Белорусской АЭС на встрече глав трех балтийских стран с вице-президентом США Майком Пенсом в Таллине. Об этом сообщает пресс-служба главы Литвы.


Фото пресс-службы президента Литвы

Грибаускайте подчеркнула, что «демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы — строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие».

Аналогичное заявление президент Литвы сделала 6 июля на встрече глав трех балтийских стран с Дональдом Трампом. Тогда она пояснила, что «небезопасная Белорусская АЭС и газопровод „Северный поток — 2“ Россией могут быть использованы в качестве орудия неконвенционального шантажа», поскольку БелАЭС строит российская корпорация «Росатом» и в случае аварии на станции радиоактивному загрязнению могут подвергнуться 16 столиц Европы.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Литва утверждает, что работы ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Минск эти претензии отвергает.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Литвы Даля Грибаускайте подняла тему Белорусской АЭС на встрече глав трех балтийских стран с вице-президентом США Майком Пенсом

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко 2 августа проведет селекторное совещание по уборочной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика