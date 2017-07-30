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Грибаускайте снова заявила о БелАЭС как о "неконвенциональном оружии Кремля"
31.07.2017 20:21 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Литвы Даля Грибаускайте подняла тему Белорусской АЭС на встрече глав трех балтийских стран с вице-президентом США Майком Пенсом в Таллине. Об этом сообщает
Грибаускайте подчеркнула, что «демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы — строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие».
Аналогичное заявление президент Литвы
Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.
Литва утверждает, что работы ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Минск эти претензии отвергает.
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Президент Литвы Даля Грибаускайте подняла тему Белорусской АЭС на встрече глав трех балтийских стран с вице-президентом США Майком Пенсом
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