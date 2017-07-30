Президент Литвы Даля Грибаускайте подняла тему Белорусской АЭС на встрече глав трех балтийских стран с вице-президентом США Майком Пенсом в Таллине. Об этом сообщает пресс-служба главы Литвы.



Фото пресс-службы президента Литвы

Грибаускайте подчеркнула, что «демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы — строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие».

Аналогичное заявление президент Литвы сделала 6 июля на встрече глав трех балтийских стран с Дональдом Трампом. Тогда она пояснила, что «небезопасная Белорусская АЭС и газопровод „Северный поток — 2“ Россией могут быть использованы в качестве орудия неконвенционального шантажа», поскольку БелАЭС строит российская корпорация «Росатом» и в случае аварии на станции радиоактивному загрязнению могут подвергнуться 16 столиц Европы.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Литва утверждает, что работы ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Минск эти претензии отвергает.