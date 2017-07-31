Посол Украины рассказал о судьбе белорусско-украинского телеканала

К сентябрю должны быть представлены все решения по запуску вещания в Беларуси украинского телеканала, сообщил в интервью БелаПАН посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.



Игорь Кизим. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По его словам, вопрос вещания украинского телеканала в Беларуси обсуждался 21 июля на встрече Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве. «Вопрос этот поднимался. Скажем так, он не опускался и не падал никогда, работа велась. На встрече президентов в апреле (26 апреля 2017 года. — БелаПАН.) были даны поручения конкретным людям проработать вопрос и доложить о результатах, что и было сделано», — сказал Кизим.

«К моему удивлению, больше было даже сделано белорусской стороной, — добавил он. — Я беседовал с руководством наших министерств информации, в том числе с Лилией Станиславовной Ананич (министр информации Беларуси. — БелаПАН.). В моем понимании, в этом деле больше вопросов технического характера. Желание есть обоюдное, более того — политическая воля есть тоже. И, как мне показалось, больше в этом заинтересован как раз белорусский президент, который четко сказал, что хотел бы видеть в информационном пространстве Беларуси альтернативную точку зрения об Украине, в том числе о событиях на Донбассе».

По словам дипломата, все это время обсуждался и вопрос о формате вещания — будет ли это совместный белорусско-украинский или только украинский телеканал. К сентябрю должны уже быть представлены конкретные решения. «Я очень надеюсь, что к этому сроку будут уже все решения найдены, как его запустить. Давайте не будем говорить о том, что в сентябре будет канал, но все решения к этому сроку уже должны быть приняты. Во всяком случае, мы должны доложить нашим президентам о том, что сделано для этого», — сказал Кизим.

Еще одной технической проблемой он назвал то обстоятельство, что в Беларуси кабельные сети государственные и государственных каналов здесь больше. «У нас сетка вся частная. Для того чтобы на паритетных началах запустить каналы, получается, что-либо вы не должны платить за белорусский канал в украинских сетях, либо мы должны платить. И здесь возникает ряд технических вопросов, потому что владельцы кабельных сетей в Украине — разные, и с каждым надо договориться. Этот вопрос наши министерства должны как-то решить», — отметил посол.

По словам Кизима, раньше шла речь о том, что в Беларуси могут запустить канал иновещания UA/TV, который идет во многих странах на украинском, русском, английском и других языках. «Но это уже вопрос переговоров между конкретными ведомствами. То, что есть политическая воля и поручения, — это хорошая дорожная карта для решения вопроса. Но лидирующие позиции здесь должны занять наши министерства», — резюмировал дипломат.