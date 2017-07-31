«Я вам предлагаю посмотреть самое лучшее молочное предприятие Европы!» — заявляет гендиректор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц, и довольный оглядывает озадаченных журналистов. «Ладно, чтобы не было споров — мы точно в тройке лучших. Без сомнений и натяжек», — улыбается он. За последний год предприятие заметно изменилось, хотя казалось, что после ввода нового завода творогов будет передышка. TUT.BY выяснял, что из молочки едят китайцы и почему главный ресурс для развития — мозги.





«На земле должен быть хозяин»

Сырьевая зона «Савушкина продукта», основного молочного актива Александра Мошенского, входящего в тройку самых крупных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника», — 92 хозяйства Брестской области. В сутки от них предприятие получает 1700 тонн молока. Но сырья традиционно не хватает, приходится по возможности докупать в других областях и работать над расширением собственного сельхозпроизводства.

— Поймите, что ни за день, ни за год в своем хозяйстве вы намного больше молока не получите. Три года надо, чтобы более или менее сформировать дойное стадо, — отмечает гендиректор.



Собственное хозяйство, УП «Савушкино», обеспечивает в год 19 тысяч тонн молока. А когда его брали в 2005 году, было 5 тысяч тонн. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В 2016 году компания приобрела контрольный пакет акций убыточного ОАО «Каленковичи». Сейчас там идет реконструкция имеющихся ферм и планируется строительство новой. Инвестиции в хозяйство за этот период превысили 3 млн долларов.

В текущем году начали аналогичную работу еще с одним приобретением, ОАО «Каменецкая пуща».

— Через два-три года будут такими же, как наше хозяйство. У нас уже опыт есть, — комментирует Савчиц.

На вопрос, в каком виде хозяйства достались новому собственнику, гендиректор только вздыхает.

— Не хочу говорить… Забрали с долгами. Приезжайте через два года в эти хозяйства — посмотрите. За восемь месяцев мы уже построили «санаторий» для телят, такой, как в «Савушкино», на 2 тысячи голов, готовим себе стадо. Параллельно начинаем строить молочно-товарную ферму на 1,5 тысячи голов.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— На земле должен быть хозяин. Однозначно говорю. Без хозяина так и будем…

Нельзя не спросить у гендиректора и про судьбу подаренной в прошлом году президенту коровы. Оказывается, красавица-буренка успела обзавестись теленком.

Сегодня бычок президентской коровы в Барановичах, готовится улучшать породу белорусских голштинов.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

ЦУП — круче космического

Выпуск самого капризного продукта — творога — уже полностью переехал в новый завод, который обошелся «Савушкину продукту в 32 млн долларов и должен окупиться примерно за четыре года.

Его мощности: до 70 тонн классического творога в сутки, 50 — зерненого, и 20 тонн — рассыпчатого. Около 60% творога уходит на экспорт. По объемам продаж творога у «Савушкина продукта» второе место в России.

— Но мы же хотим быть первыми! Ну вот такие мы, мужики, — улыбается Савчиц.





Производство — автоматизировано: 70 тонн творога варит автоматика и два человека в смену. Известная присказка Савчица — «нет человека — нет проблемы», здесь себя оправдывает. Предприятие работает практически безотходно, и к этому мы еще вернемся.

Но объемы производства растут быстрее, чем автоматизация заменяет ручной труд — с 1998 года численность коллектива только растет, достигнув 3121 человека, отмечает гендиректор.

— Приезжал к нам космонавт Петр Климук. Говорю, а у меня тоже ЦУП есть — только управления предприятием (улыбается). Ему он очень понравился, — с гордостью отмечает Савчиц, показывая состоящий из множества мониторов высокотехнологичный центр управления производством.





Именно здесь с нового года обеспечивается та самая прослеживаемость, которую требуют европейские эксперты. Все коровы чипированы и онлайн можно проследить весь путь молока от дойки каждой коровы до переработки его в конкретный продукт и отгрузку в конкретный магазин, уточняет гендиректор.



«Молодцы! Мира и добра всем» написано на листочке рукой Михаила Мясниковича. И это не единственный высокий гость, побывавший на предприятии

Экспорт — дело нешуточное

— Ох, девочки, я всю жизнь в продажах! — в очередной раз Савчиц шутит с большой долей серьезности — продать продукт уже давно не менее важно, чем произвести.

А продает предприятие весь ряд молочной продукции. Все масло и все сыры предприятие реализует фасованными: «Всю добавленную стоимость оставляем в стране», — уточняет Савчиц. В России по фасованным сырам белорусское предприятие входит в тройку лидеров.

— Вот спрашивают, за счет чего вы развиваетесь. Да за счет головы! Мы научили людей считать, и они зарабатывают и себе зарплату, и нам на развитие остается.

На экспорте с продукции, произведенной с одной тонны молока, «Савушкин» зарабатывает 736 долларов при средних показателях по стране — чуть более 500 долларов. Экспортная выручка компании в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 35%.

— До Европы долго пытались достучаться. Достучались: молочная продукция пошла не только в страны Балтии, а в молочные страны, Германию, Великобританию — творог, йогурты, молоко. Активно растет Китай, Азербайджан, Казахстан, ЕС. Кстати ищем людей со знанием китайского — в Китай пошли постоянные поставки сухой сыворотки, ультрапастеризованного молока в упаковке Тетра Брик Асептик, сыра, — рассказывает Савчиц.

Важный экспортный продукт предприятия — сыр. Его производство начали в 2009 году, и, фактически, выпуск всей линейки молочной продукции был освоен.

Уже в ближайших планах «Савушкина продукта» — выйти на 100 тонн сыра в сутки (в Пинске предполагается делать 50 тонн, еще 50 — в Столине).





— Я же красным директором тоже был. Но я это в себе переборол. Главное, что я здесь сделал — поломал психологию людей. Но ломал через колено. Вопросов было много — почему, к примеру, один получает больше другого? Когда люди поняли, что пришли сюда не получать зарплату, а зарабатывать, потихоньку и рабочим местом дорожить начали. А я искренне радуюсь, когда человек хорошие деньги у нас зарабатывает. Да и средняя зарплата по предприятию давно вышла за 1000 рублей, — отмечает Савчиц.





Где берется добавленная стоимость

Молокозавод на окраине Бреста был построен еще в 1976 году и с тех пор предприятие несколько раз модернизировано. За последние десять лет объем инвестиций сюда превысил 230 млн долларов. Фактически рядом — два завода по 12 тысяч квадратных метров, а еще двенадцатиэтажный логистический центр примерно на 7 тысяч паллетомест, стоивший 5,5 млн долларов, и последний законченный объект — сорокаметровая сушилка, позволившая сделать производство молочной продукции практически безотходным.



Это первая в Беларуси сушилка мощностью до 60 тонн сухого продукта в сутки стоимостью 14 млн долларов. Сдали ее весной прошлого года.

Здесь сыворотка, которая остается при производстве творога и сыров, перерабатывается — сгущается, освобождается от лишних минералов, и отправляется на сушку. Сухая деминерализованная сыворотка может использоваться при производстве детского питания, в кондитерских изделиях, фармакологии. Весь процесс производства занимает 24 часа.

— Сыворотка — это добавленная стоимость! — объясняет Савчиц важность нового проекта. — В сыворотке нет жира и белка, а остальное все есть. Поэтому основа детского питания — именно сыворотка. Нет белков, нет лактозы — значит она не вызывает аллергии.





«Савушкин продукт» перерабатывают и свою сыворотку, 1200 тонн в сутки, и покупает ее у других предприятий. В прошлом году здесь выпустили 23,5 тысячи тонн сухой сыворотки, в нынешнем — уже 15 тысяч тонн. 92% продукции ушло на экспорт, в Китай, Россию, Нидерланды, Польшу, Корею, Японию, Нигерию.

Осматриваем площадку производителя с верхнего яруса сушилки — практически вся застроена.

— Если развиваться дальше, надо что-то прикупать, чтобы строиться, — подтверждает Александр Савчиц. — Вот делаем сегодня сыворотку, полуфабрикат для детского питания. А нужно бы делать самим. В Китае 125 заводов по выпуску детского питания — рынок необъятный, а сейчас еще второго ребенка там разрешили. Спрос растет. А мы, получается, поставляем полуфабрикат, к которому добавляют витамины, смешивают, фасуют, и получают еще большую добавленную стоимость…

Внизу подъезжают молоковозы, шумит рядом парк, где, кажется, все окрестные дети собрались на уже традиционный молочный фестиваль «Облака свежего молока», приуроченный ко дню города…

— Мне иногда самому страшно становится — сколько всего мы сделали. Когда я стал директором в 1998 году, было и такое, мы перерабатывали здесь 70 тонн молока, в 2007 году — 720 тонн. Сейчас — 2 тысячи. По объему производства мы в прошлом году обогнали МАЗ, — прикидывает Савчиц.

Впрочем, не похоже, чтобы директору с почти двадцатилетним стажем было страшно. Скорее страшно некогда и страшно интересно.



