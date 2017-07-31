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Опубликован указ о создании фармхолдинга

01.08.2017 09:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Белорусский фармацевтический холдинг будет создан к 1 сентября этого года одновременно с ликвидацией департамента Минздрава, соответствующее решение закреплено в опубликованном во вторник указе президента республики Александра Лукашенко.

Опубликован указ о создании фармхолдинга
© Sputnik / Виктор Толочко
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Указ президента №258 о создании фармацевтического холдинга глава государства подписал 25 июля, сам же документ был обнародован 1 августа.

Из указа следует, что фармацевтический холдинг будет создан уже к 1 сентября этого года на основе департамента фармпромышленности Минздрава, который будет ликвидирован.

Подробный перечень предприятий, которые войдут в новый белорусский холдинг, пока не опубликован. Также не известно, кто будет руководить фармхолдингом — по некоторой информации им будет директор департамента фармпромышленности Минздрава Валерий Шевчук.

Предполагается, что создание холдинга повысит эффективность фармацевтических предприятий Беларуси, а органы лицензирования и госрегистрации лекарств будут независимы от производителей.

Объем фармацевтического рынка Беларуси в прошлом году составил более 600 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Департамент фармпромышленности Минздрава будет ликвидирован к 1 сентября этого года.

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