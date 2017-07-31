ИП продлили сроки подключения касс к системе контроля выручки

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Совет министров и Национальный банк Беларуси совместным постановлением №571/9 от 31 июля 2017 года продлили для юрлиц и индивидуальных предпринимателей сроки подключения кассового оборудования к системе дистанционного контроля выручки.

Как следует из документа, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, новый срок подключения — 1 июля 2018 года. Ранее субъекты торговли должны были это сделать до 1 января 2018 года.

Документ предусматривает, что юрлица и ИП с 1 июля 2018 года будут иметь право принимать наличные при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг только через кассовые аппараты, имеющие встроенное средство контроля налоговых органов.

Постановлением также на полгода, до 1 июля 2018 года, перенесен срок подключения касс и для юрлиц, которые оформляют проезд и оказывают услуги на железнодорожном транспорте общего пользования.

Согласно постановлению, принимать наличные, банковские платежные карточки на кассовом оборудовании с установленным средством контроля налоговых органов юрлица в областных центрах и Минске должны будут с 1 февраля 2018 года (изначально 1 августа 2017 года), в городах районного подчинения — с 1 июня 2018 года (1 декабря 2017-го), а с 1 июля — по всей Беларуси.

Перенесены сроки и для ИП. Тем, что работают в городах областного подчинения и Минске, — с 1 июня на 1 декабря 2018 года. Предприниматели в городах районного подчинения должны будут подключить такое оборудование не с 1 июля 2018-го, а с 1 января 2019-го. С 1 февраля такие кассы должны заработать у ИП повсеместно. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.