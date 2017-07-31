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БТА Банк сменил казахских топ-менеджеров на белорусских

01.08.2017 11:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Основной акционер БТА Банка казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев решил доверить управление белорусским банком местным кадрам. В правлении казахских топ-менеджеров сменили белорусские. Это следует из информации на сайте банка и сообщения в фейсбуке Алимжана Есетова, который 1 августа покинул пост председателя правления ЗАО «БТА Банк» (Беларусь).


Фото: Фейсбук Алима Есетова

Есетов поблагодарил акционера за оказанное доверие и возможность показать себя в деле в течение 530 дней. Он отметил, что многое удалось сделать, но многие планы не были реализованы. «Мы не стали маленьким Казкомом, хотя очень желали этого», — отметил топ-менеджер.

«Акционером совместно с Советом директоров банка было принято решение о дальнейшей деятельности банка с учетом развития местных профессиональных кадров, которые намного глубже знают специфику рынка, клиентов. Уважаю данное решение, потому что мы также всегда стремились хантить лучших специалистов с рынка», — написал Есетов.

В настоящее время и.о. председателя правления значится Дмитрий Кулевацкий, который с 27 июля принят на должность зампреда правления ЗАО «БТА Банк». За его плечами многолетний опыт работы в «Белвнешэкономбанке», а также в «Белагропромбанке», «Международном университете «МИТСО», «Горизонте» и «Мире фитнесса».

Согласно сайта банка, членом правления является Павел Смотров, который с января 2016 года является исполнительным директором БТА Банка. Членом правления стал также Максим Саперов, с ноября 2007 года занимающий должность начальника казначейства банка.

Впрочем, согласно данным сайта банка, два (ранее — три) управляющих директора являются гражданами Казахстана.

О том, что многие казахские топ-менеджеры могут покинуть белорусский банк, TUT.BY сообщал почти месяц назад.

 
 
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