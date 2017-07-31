﻿ Юрлицам и ИП дали отсрочку на установку кассового оборудования с СКНО. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрлицам и ИП дали отсрочку на установку кассового оборудования с СКНО

01.08.2017 11:53 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Совет Министров и Национальный банк совместным постановлением №571/9 от 31 июля 2017 года продлили сроки подключения кассового оборудования к системе дистанционного контроля выручки.

Для юридических лиц и ИП срок установки перенесен с 1 января на 1 июля 2018 года. К этой дате при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг юрлица и ИП должны будут начать принимать наличные с помощью встроенного кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов (СККО или СКНО). Также до 1 июля 2018-го перенесен срок подключения касс и для юрлиц, которые оформляют проезд и оказывают услуги на железнодорожном транспорте общего пользования. 

Согласно документу, принимать наличные, банковские платежные карточки на кассовом оборудовании с установленным средством контроля налоговых органов юрлица в городах областного подчинения и Минске должны будут с 1 февраля 2018 года (изначально власти указывали срок до 1 августа 2017 года), в городах районного подчинения - с 1 июня 2018 года (ранее - 1 декабря 2017-го), а с 1 июля - по всей Беларуси.

Что касается ИП, то тем из них, которые работают в городах областного подчинения и Минске, сроки перенесены с 1 июня на 1 декабря 2018 года. Предприниматели в городах районного подчинения должны будут подключить такое оборудование не с 1 июля 2018-го, а с 1 января 2019-го. С 1 февраля такие кассы должны заработать у ИП повсеместно.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Министров и Национальный банк совместным постановлением №571/9 от 31 июля 2017 года продлили сроки подключения кассового оборудования к системе дистанционного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
БТА Банк сменил казахских топ-менеджеров на белорусских
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика