Юрлицам и ИП дали отсрочку на установку кассового оборудования с СКНО

Совет Министров и Национальный банк совместным постановлением №571/9 от 31 июля 2017 года продлили сроки подключения кассового оборудования к системе дистанционного контроля выручки.

Для юридических лиц и ИП срок установки перенесен с 1 января на 1 июля 2018 года. К этой дате при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг юрлица и ИП должны будут начать принимать наличные с помощью встроенного кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов (СККО или СКНО). Также до 1 июля 2018-го перенесен срок подключения касс и для юрлиц, которые оформляют проезд и оказывают услуги на железнодорожном транспорте общего пользования.

Согласно документу, принимать наличные, банковские платежные карточки на кассовом оборудовании с установленным средством контроля налоговых органов юрлица в городах областного подчинения и Минске должны будут с 1 февраля 2018 года (изначально власти указывали срок до 1 августа 2017 года), в городах районного подчинения - с 1 июня 2018 года (ранее - 1 декабря 2017-го), а с 1 июля - по всей Беларуси.

Что касается ИП, то тем из них, которые работают в городах областного подчинения и Минске, сроки перенесены с 1 июня на 1 декабря 2018 года. Предприниматели в городах районного подчинения должны будут подключить такое оборудование не с 1 июля 2018-го, а с 1 января 2019-го. С 1 февраля такие кассы должны заработать у ИП повсеместно.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.