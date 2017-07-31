﻿ Fitch изменило прогноз по рейтингам 6 белорусских банков на «Позитивный», подтвердило рейтинги «B-». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Fitch изменило прогноз по рейтингам 6 белорусских банков на «Позитивный», подтвердило рейтинги «B-»

01.08.2017 12:24 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Fitch Ratings изменило со «Стабильного» на «Позитивный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») шести белорусских банков и подтвердило РДЭ на уровне «B-». 

Это следующие банки: Беларусбанк, Белинвестбанк, Банк развития Республики Беларусь («БРРБ»), БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк.

Данные рейтинговые действия следуют за пересмотром со «Стабильного» на «Позитивный» прогноза по суверенным рейтингам Республики Беларусь.

Изменение прогноза по обусловленным поддержкой РДЭ Беларусбанка, Белинвестбанка (оба принадлежат Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь) и БРРБ (принадлежит Совету министров Республики Беларусь) отражает мнение Fitch о том, что способность властей предоставить поддержку этим банкам в случае необходимости несколько улучшилась, о чем свидетельствует «Позитивный» прогноз по суверенным долгосрочным РДЭ.

В то же время финансовая гибкость государства по-прежнему ограничена, в особенности в иностранной валюте. Готовность властей оказать поддержку этим банкам является высокой ввиду государственной собственности и контроля, системной значимости банков и их роли в проводимой политике (более значительная у Беларусбанка и БРРБ), субсидиарной ответственности государства по облигациям БРРБ и истории поддержки банков на сегодняшний день.

Пересмотр прогноза по РДЭ БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ и Белгазпромбанка отражает вероятность повышения их рейтингов в случае повышения суверенных рейтингов и пересмотра странового потолка с «B-» на «B». Страновой потолок отражает трансфертный риск и риск конвертации и ограничивает степень, в которой поддержка со стороны иностранных акционеров этих банков может учитываться в их долгосрочных РДЭ в иностранной валюте. 

РДЭ находящихся в госсобственности Беларусбанка, Белинвестбанка и БРРБ могут быть повышены или понижены в случае повышения или понижения суверенных рейтингов Беларуси. Кроме того, рейтинги банков могут быть понижены, и, соответственно, станут ниже суверенного рейтинга, если своевременная поддержка не будет оказана в случае ее необходимости или если усиление давления на внешние финансы страны повысит риск введения валютного контроля до наступления дефолта суверена.  

РДЭ находящихся в иностранной собственности БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ и Белгазпромбанка могут быть повышены или понижены, если изменение суверенных рейтингов Беларуси приведет к изменению странового потолка.

Вероятность понижения РДЭ этих шести банков в настоящее время несколько ниже с учетом «Позитивного» прогноза по рейтингам. 

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Fitch Ratings изменило со «Стабильного» на «Позитивный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») шести белорусских банков и подтвердило РДЭ на уровне...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Юрлицам и ИП дали отсрочку на установку кассового оборудования с СКНО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика