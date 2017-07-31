Fitch изменило прогноз по рейтингам 6 белорусских банков на «Позитивный», подтвердило рейтинги «B-»

Fitch Ratings изменило со «Стабильного» на «Позитивный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») шести белорусских банков и подтвердило РДЭ на уровне «B-».

Это следующие банки: Беларусбанк, Белинвестбанк, Банк развития Республики Беларусь («БРРБ»), БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк.

Данные рейтинговые действия следуют за пересмотром со «Стабильного» на «Позитивный» прогноза по суверенным рейтингам Республики Беларусь .

Изменение прогноза по обусловленным поддержкой РДЭ Беларусбанка, Белинвестбанка (оба принадлежат Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь) и БРРБ (принадлежит Совету министров Республики Беларусь) отражает мнение Fitch о том, что способность властей предоставить поддержку этим банкам в случае необходимости несколько улучшилась, о чем свидетельствует «Позитивный» прогноз по суверенным долгосрочным РДЭ.

В то же время финансовая гибкость государства по-прежнему ограничена, в особенности в иностранной валюте. Готовность властей оказать поддержку этим банкам является высокой ввиду государственной собственности и контроля, системной значимости банков и их роли в проводимой политике (более значительная у Беларусбанка и БРРБ), субсидиарной ответственности государства по облигациям БРРБ и истории поддержки банков на сегодняшний день.

Пересмотр прогноза по РДЭ БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ и Белгазпромбанка отражает вероятность повышения их рейтингов в случае повышения суверенных рейтингов и пересмотра странового потолка с «B-» на «B». Страновой потолок отражает трансфертный риск и риск конвертации и ограничивает степень, в которой поддержка со стороны иностранных акционеров этих банков может учитываться в их долгосрочных РДЭ в иностранной валюте.

РДЭ находящихся в госсобственности Беларусбанка, Белинвестбанка и БРРБ могут быть повышены или понижены в случае повышения или понижения суверенных рейтингов Беларуси. Кроме того, рейтинги банков могут быть понижены, и, соответственно, станут ниже суверенного рейтинга, если своевременная поддержка не будет оказана в случае ее необходимости или если усиление давления на внешние финансы страны повысит риск введения валютного контроля до наступления дефолта суверена.

РДЭ находящихся в иностранной собственности БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ и Белгазпромбанка могут быть повышены или понижены, если изменение суверенных рейтингов Беларуси приведет к изменению странового потолка.

Вероятность понижения РДЭ этих шести банков в настоящее время несколько ниже с учетом «Позитивного» прогноза по рейтингам.