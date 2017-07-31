ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Штадлер Минск" презентовал первую партию трамваев "Метелица" для Санкт-Петербурга

01.08.2017 12:50 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

1 августа, Фаниполь /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Штадлер Минск" изготовило и презентовало первую партию трамваев "Метелица" для Санкт-Петербурга, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил директор предприятия Филипп Бруннер, первая партия из шести трамваев "Метелица" модели В85600М брендирована клиентом как "Чижик" и предназначена для Транспортной концесcионной компании Санкт-Петербурга. В трамваях при длине практически 34 м предусмотрено 66 мест для сидения. В целом вместимость одного трамвая этой модели составляет 376 пассажиров.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 августа, Фаниполь /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Штадлер Минск" изготовило и презентовало первую партию трамваев "Метелица" для Санкт-Петербурга, передает корреспондент...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Fitch изменило прогноз по рейтингам 6 белорусских банков на «Позитивный», подтвердило рейтинги «B-»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика