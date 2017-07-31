1 августа, Фаниполь /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Штадлер Минск" изготовило и презентовало первую партию трамваев "Метелица" для Санкт-Петербурга, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил директор предприятия Филипп Бруннер, первая партия из шести трамваев "Метелица" модели В85600М брендирована клиентом как "Чижик" и предназначена для Транспортной концесcионной компании Санкт-Петербурга. В трамваях при длине практически 34 м предусмотрено 66 мест для сидения. В целом вместимость одного трамвая этой модели составляет 376 пассажиров.

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