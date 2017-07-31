1 августа, Фаниполь /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Штадлер Минск" изготовило и презентовало первую партию трамваев "Метелица" для Санкт-Петербурга, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил директор предприятия Филипп Бруннер, первая партия из шести трамваев "Метелица" модели В85600М брендирована клиентом как "Чижик" и предназначена для Транспортной концессионной компании Санкт-Петербурга. В трамваях при длине практически 34 м предусмотрено 66 мест для сидения. В целом вместимость одного трамвая этой модели составляет 376 пассажиров.

В Санкт-Петербург отправятся составы в двухкабинном исполнении, что дает возможность использовать их на маршрутах без оборотных колец. Каждый из трамваев приводят в движение восемь электродвигателей. "Метелица" оборудована системами видеонаблюдения. Для удобства пассажиров в них предусмотрены электрические розетки с напряжением 220 В, USB-разъемы, Wi-Fi.

Контракт между ЗАО "Штадлер Минск" и Транспортной концессионной компанией предусматривает поставку 23 единиц трамваев "Метелица" в Санкт-Петербург. Поставки будут осуществляться в три этапа. Первые шесть составов - до 1 ноября, еще три - до конца 2017 года, затем 14 - в 2018 году. Представители сторон не стали оглашать сумму контракта, подчеркнув, что сотрудничество является взаимовыгодным.

Заместитель главного инженера Транспортной концессионной компании Николай Петров рассказал, что компания является концессионером по заключенному соглашению с городской администрацией Санкт-Петербурга о строительстве и реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе. Такой проект по трамвайной линии является первым для России. Белорусские трамваи будут выделяться на фоне других машин трамвайного парка в городе на Неве. Сейчас там курсируют составы преимущественно красного цвета, модели производства "Штадлер Минск" имеют в своей окраске преимущественно зеленые тона.

"Наш концессионный проект станет важным для Санкт-Петербурга, потому что вместо сокращения трамвайного движения и удаления трамвайных путей мы начинаем строительство современных путей. В рамках проекта будут построены новая трамвайная ветка и новое трамвайное депо", - подчеркнул Николай Петров. По его словам, Красногвардейский район был выбран для реализации проекта не случайно, так как он не имеет прямого выхода к метро на фоне большой загруженности общественного транспорта. Белорусские трамваи в недалеком будущем помогут в улучшении обслуживания пассажиров и доставке их к ст.м. "Ладожский вокзал".

Производство современных трамваев налажено в Фаниполе. ЗАО "Штадлер Минск" является резидентом СЭЗ "Минск" и входит в состав швейцарской компании Stadler. Подразделение отвечает за производство железнодорожных продуктов с широкой колеей для стран СНГ.-0-

Фото Рамиля Насибулина